Польща планує започаткувати державну програму та залучити фінансування ЄС для будівництва житла для українських біженців. Над цим питанням наразі працюють українське посольство та польський уряд. Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, українське посольство разом із польським урядом опрацьовують питання прийняття державної програми щодо будівництва і забезпечення швидким, але якісним житлом, тих громадян України, які мають намір залишитися в Польщі.

«Залишається невирішеною проблема житла, і це велика проблема. Багато поляків прийняли людей до себе додому. Існують готелі, які надавали або безкоштовне проживання, або за мінімальними цінами, різні гуртожитки, де безкоштовно можна було зупинитися. Але пройшов місяць і тепер постає питання: як далі? Треба шукати рішення цієї житлової проблеми», – розповів в інтерв’ю «Європейській правді» Андрій Дещиця.

Дипломат зазначив, що в цьому зацікавлений і центральний уряд, і місцеві органи самоврядування. За словами Дещиці, від початку російської агресії в Польщу прибуло майже 2 млн українців, із них 1,5 млн планують залишитися у країні до завершення війни, переважно, це жінки та діти.

Також Дещиця зазначив, що станом на зараз, у Польщі є потреба в робочих руках і в робочій силі. За інформацією видання «Економічна правда» з посиланням на аналітичний центр агенції працевлаштування Gremi Personal, на польських підприємствах уже відчутний брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна, автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.

Зазначимо, що, станом на 17 березня, з початку війни на батьківщину повернулися понад 320 тис. українців. Лише за добу, 21 березня, в Україну з-за кордону прибули 17 тисяч чоловіків.