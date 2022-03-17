Переважна більшість, тих, хто повертається, – чоловіки

Понад 320 тисяч українців повернулися додому від початку відкритої збройної агресії Росіі проти України. Переважна більшість – чоловіки. Про це 17 березня повідомили в Держприкордонслужбі України.

«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці», – зазначив один із українців, який повернувся із Польщі на батьківщину.

Зазначимо, що два дні тому прикордонники повідомляли про повернення близько 260 тисяч українців, які приїхали в країну з початку війни.

Нагадаємо, 6 березня ZAXID.NET повідомляв про те, що в країну з-за кордону повернулося вже 140 тис. українців.

Відео Держприкордонслужби