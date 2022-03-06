За час війни в Україну прибуло 143 тисячі українців, 80% із них – чоловіки

Від початку відкритого нападу Росії на Україну майже 800 тис. українців покинули територію держави та виїхали до європейських країн. Натомість 140 тисяч українців повернулися додому.

За офіційними даними Держприкордонслужби, через західний кордон України від початку агресії виїхали загалом понад 900 тисяч осіб – майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців.

Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі українців, 80% із них – чоловіки.

За цей час в Україну завезли 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслали з-за кордону.

За даними ЛОДА, за 10 днів війни Львівщина прийняла та поселила понад 60 тис. біженців з інших регіонів. До територіальної оборони області долучилися тисячі чоловіків.

Як інформував ZAXID.NET, львівські волонтери створили ресурс для відстежування черг на кордонах України з європейськими сусідами. Інформація оновлюється щогодини.

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