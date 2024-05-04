Продукування фейків, маніпулювання інформацією, поширення дезінформаційних наративів – усе це уже роками проти України застосовують російські пропагандисти. Такими методами вони намагаються вороже налаштовувати українців проти влади, сіяти ворожнечу між людьми, зокрема, між мешканцями різних регіонів України. Працюють російські пропагандисти і на закордонну аудиторію. До слова, як заявив керівник департаменту культури і комунікації Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте в інтерв'ю для Financial Times, російська дезінформаційна кампанія, спрямована на підрив підтримки України в Європі, зросла. Російські дезінформаційні кампанії стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

ZAXID.NET розповідає, яку інформацію про Львів у квітні поширювали росіяни: спростовує фейки та аналізує маніпуляції.

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«Київ відкрито розпочав передачу західної України Польщі» – такий дезінформаційний наратив поширив російський Telegram-канал «Укропский фреш».

«Наша редакція неодноразово наголошувала на тому, що кінцевим підсумком польсько-українських відносин стане передача територій західної України Варшаві», – зазначають росіяни.

Про це росіяни й справді писали вже неодноразово. Цей наратив є улюбленою вигадкою росіян, мета – розсварити дві країни-союзниці. Зазначимо, Польща жодного разу не висувала територіальних зазіхань на українські землі та ніколи не заперечувала її суверенітет. Також росіяни пишуть, що передача західної України відбувається відкрито, однак насправді жодних офіційних заяв з цього приводу в Україні не було.

Далі у тому ж дописі зазначається, що Польща розпочала підготовку введення своїх військ у Львів. При цьому росіяни нічим не підтверджують подану інформацію. Натомість згадують одну з останніх заяв Дмитра Кулеби про те, що Польща наявними системами ППО Patriot могла б захистити Захід України. Варто зазначити, що заява Кулеби аж ніяк не стосувалася введення польських військ в Україну, про це взагалі не йшлося. Тут росіяни використовують метод маніпуляції підміна понять – власну вигадку подають разом із правдивою інформацією.

скрін із російського Telegram-каналу «Укропский фреш»

Варто зазначити, що в одному дописі росіяни подають одразу кілька наративів. Які, до речі, суперечать один одному. В першій половині допису росіяни намагалися переконати, що українська влада віддає частину України Польщі, а далі пишуть, що влада дбає тільки про Захід України, надаючи лише туди сучасні системи ППО.

«Досить цікаво дивитися, як київський режим та Польща ділить Україну на сорти: західній Україні надають сучасні системи ППО, а Східна та Південна залишається беззахисною. У принципі нічого дивного: Зеленський та його команда не вважають мешканців Донбасу та Новоросії українцями – у них у пріоритеті Київ та західні території», – пишуть росіяни.

Це очевидна маніпуляція, мета якої налаштувати мешканців Східної та Південної України проти керівництва держави, проти мешканців західних областей. Росіяни маніпулюють вразливою для людей темою – їхньою безпекою.

Мобілізація – це ще одна тема, якою активно маніпулюють росіяни. Так російський Telegram-канал «Укропский фреш» пише, що нібито командир 125-ї бригади запропонував Львівській ОВА хитру схему задля поповнення лав бригади. Нібито в місцевих коледжах та ВНЗ створюють умови для масового відрахування неуспішних студентів, після чого їх мобілізують до ЗСУ та відправляють до 125-ї бригади.

«Забирають як чоловіків, так і жінок. Усіх відрахованих збирають у лекційному залі, співробітник ТЦК та представник 125 ТРО проводить роз'яснювальні бесіди, після чого їх відправляють у військкомат та на фронт», – пишуть росіяни.

скрін із російського Telegram-каналу «Укропский фреш»

Зазначимо, ця інформація не відповідає дійсності. Ворог поширює такі повідомлення, щоб посіяти паніку серед населення, вороже налаштувати людей проти місцевої влади, щоб збурити батьків студентів. До того ж інформація проілюстрована фото Хмельницького політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська політехніка». Фото, яке використали росіяни, зроблене під час зустрічі студентів коледжу із представниками 3-ї окремої штурмової бригади. У дописі під фото йдеться про те, що військові ділилися зі студентами своїм досвідом, про жодну мобілізацію не йшлося.

скрін з Facebook Хмельницького політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська політехніка»

До слова, в Україні школярам та студентам часто влаштовують зустрічі з військовослужбовцями. Зокрема, у Львові впроваджують уроки мужності та патріотизму для старшокласників і студентів коледжів. Діти мають змогу не лише почути досвід людей, які творять історію, а й обговорити цікаві для них питання. Навчаються комунікувати з військовими, адже в наш час – це вкрай важливо.

Росіяни також постійно звинувачують українців в нацизмі. Час від часу на підтвердження свого дезінформаційного наративу росіяни поширюють різноманітні фейки. Так в Telegram-каналі «Украина. ру» з'явилося фото, на якому центром Львова йде жінка у червоній футболці зі свастикою.

«Львів, ситуація на сьогодні. Як відомо, в Україні нацистів немає, там навіть президент єврей», – пишуть росіяни.

скрін з російського Telegram-каналу «Украина. ру»

Проект StopFake теж спростовує це фото. Фактчекери пишуть, що зі збільшенням футболки на зображенні видно, якими нерівними та розпливчастими є краї свастики і як вона виділяється на тлі всього зображення. Також фактчекери публікують посилання на Twitter, де опублікований оригінал фото разом із фейковим зображенням. На оригінальній фотографії видно природні складки на футболці в районі грудей, які відсутні на підробці через вставлення свастики.

Зазначимо, в Україні заборонено публічну демонстрацію символіки тоталітарних режимів, а за її використання передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.

Останнім часом Росія активно атакує об'єкти української енергетичної інфраструктури. Паралельно із інформацією про обстріли з'являються і фейки на тему відключень світла. Нагадаємо, вночі проти 22 березня російська окупаційна армія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за останній час.

У месенджері Telegram у неофіційних чат-ботах поширювалося повідомлення про впровадження графіків відключення світла у Львівській області. «Львівобленерго» спростувало цю інформацію.

«Наголошуємо, що інформація про введення будь-яких графіків у нашій області є фейком! Просимо вас не довіряти сумнівним та не перевіреним джерелам інформації та не піддаватись паніці», – повідомило «Львівобленерго».

фото із Facebook «Львівобленерго»

Знову ж таки, мета таких фейків – поширити паніку серед населення, мовляв, ситуація в країні критична.

Розглянемо ще один фейк, який поширили кремлівські ЗМІ. Росіяни пишуть, що у Львові нібито не хочуть здавати в оренду квартири внутрішньо переміщеним особам зі сходу України. До новини прикріплені скріншоти нібито з українських сайтів пошуку житла.

«Деякі оголошення мають по-справжньому расистський характер. У них написано, що житло здається "тільки для українців", а мешканцям Харкова, Сум та Донбасу на них відгукуватися не потрібно....Менш перебірливі "щирі українці" все ж таки згодні здавати житло жителям сходу, але тільки за зовсім астрономічними цінами», – йдеться у матеріалі російського пропагандистського новинного інтернет-видання EADaily.

скрін оголошення, яке поширюють росіяни

На яких саме ресурсах були опубліковані пропозиції щодо оренди житла із поширених скрінів не видно, оскільки обрізані назви та приховані контактні дані орендодавців. Проекту StopFake все ж таки вдалося знайти ці «оголошення». І, що не дивно, в обох оригінальних повідомленнях немає приміток про те, що квартири не здаються жителям східної України.

фото проекту StopFake

Отож, росіяни взяли справжні оголошення з українських сайтів з пошуку нерухомості і змінили їхній опис. Мета цього фейку очевидна – вороже налаштувати українців з різних регіонів України один проти одного.

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Інформація відіграє важливу роль у житті людини, особливо в час війни. Бути в курсі подій у своєму місті, країні, на фронті та у світі – це наша потреба. Зараз люди здебільшого дізнаються новини із соцмереж, де поширити її може будь-хто. Саме тому важливо критично мислити і черпати інформацію лише з перевірених та офіційних джерел. Треба пам'ятати, що Росія всіляко намагається маніпулювати інформацією та поширювати фейки, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Щоб не потрапити на ворожий гачок, потрібно звертати увагу на кілька факторів, які притаманні фейкам: виражена емоційна забарвленість, клікбейтний заголовок, текст капслоком і знаки оклику, особливо у заголовку, невідомі та анонімні експерти, сумнівні посилання, однобоке висвітлення події.