У п'ятницю, 3 травня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про історичну заяву британського міністра Девіда Кемерона про можливість ударів британською зброєю по Росії.

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Міністр закордонних справ Великої Британії й колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон під час нового візиту до України зробив надзвичайно важливу заяву. Він публічно погодився з тим, що Збройні сили України мають право використовувати британське озброєння для ударів по території Росії. Досі жодна з ключових держав-партнерів України не заявляла нічого подібного.

Тривалий час війна між Росією й Україною точилася виключно на території нашої держави. Удари по тиловій інфраструктурі ворога наші Сили Оборони теж здійснювали переважно по тимчасово окупованих територіях України. Водночас про необхідність перенесення бойових дій і відчутних атак безпосередньо на територію Росії не раз говорили як українські, так і західні військові. Росія має на собі відчути усі наслідки війни. Для цього Україні були потрібні необхідні засоби, але дозволу використовувати західну зброю у нас досі не було.

Без цього дозволу українському командуванню доводилося імпровізувати. Рейди на територію ворога РДК та інших російських антипутінських добровольців забезпечили перш за все помітний інформаційний ефект. З часом набрали розмаху повітряні атаки наших безпілотників, які долають уже тисячі кілометрів углиб Росії, однак жоден з цих дронів не зрівняється за вибуховою потужністю з крилатою ракетою Storm Shadow британського виробництва. Отож заява Девіда Кемерона про те, що Україна може бити цією зброєю по цілях на території Росії, це справді перехід на зовсім інший рівень усвідомлення і прийняття відповідальності нашими партнерами з Лондона.

Також важливо, що ця заява пролунала у той час, коли США таки погодились надати оборонну допомогу нашій країні, включно з далекобійними ракетами ATACMS, коли завершується підготовка наших льотчиків на F-16, коли президент Франції Макрон наполегливо просуває ідею про можливість підсилення Збройних сил України європейськими військами. А ще слова Девіда Кемерона особливо виділяються на тлі впертої незгоди канцлера Шольца передати українцям ракети Taurus, бо вони, не дай боже, вдарять по Росії.

Як бачимо, уряд Великої Британії вже не боїться такого розвитку подій. Свою сміливість у Лондоні проявляють не вперше. Все почалося ще із прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який розпорядився надати Україні посилену військову допомогу і гаряче підтримував нашу боротьбу проти агресора. Саме британці були першими, хто погодився передати нам свої важкі танки Challenger 2, а торік в лютому Ріші Сунак повідомив, що його країна першою надасть Україні далекобійну зброю. Так у нас з'явилися крилаті ракети Storm Shadow. І тепер ці ракети можуть знищувати цілі безпосередньо в Росії. Виття на болотах забезпечено.

Девід Кемерон також підтвердив, що Велика Британія продовжить довготривалу оборонну підтримку України. Для цього британці щороку готові виділяти більше ніж 3,5 мільярда фунтів стерлінгів. На зустрічах урядових делегацій обговорили також економічну та енергетичну підтримку України.

Взагалі неоголошений дводенний візит британського міністра в Україну був надзвичайно насиченим на події та зустрічі. Девід Кемерон також відвідав Львів, де зустрівся з мером міста Андрієм Садовим, ознайомився з розбудовою Національного центру реабілітації Unbroken і навіть посадив дерево біля Катедрального собору. У Львові гостя з Лондона прийняли так само гостинно, як нещодавно вітали іншого британського екс-прем'єра Бориса Джонсона, тепер уже почесного доктора Львівського національного університету. Серед іншого Девід Кемерон повідомив про намір МЗС Великої Британії перевести Львівщину в так звану жовту зону ризику. Отож підприємцям та потенційним інвесторам буде значно легше отримати страхування для подорожей до Львова.

Однак бізнес та інвестиції не мають жодної перспективи без рішучості перемогти росіян у нашій війні за саме існування України. І поки західні партнери прив'язували нам одну руку за спиною, то досягти перемоги в поєдинку було надзвичайно складно. Тепер британці зняли це прикре обмеження. Віримо, що їхній приклад переймуть США, Франція і Німеччина, а Росії нарешті відчує на собі силу західної зброї