Пожежа знищила дах палацу, що сприяє його швидкому руйнуванню

Палац у селі Тартаків, що з 2009 року перебуває в концесії у підприємця з Волині Ігоря Новосада, повернеться на баланс Львівської обласної військової адміністрації. У березні Ігор Новосад повідомив ЛОВА, що готовий розірвати договір. Про це ідеться в матеріалах судового провадження у справі про розірвання договору, що оприлюднені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

До суду в інтересах ЛОВА звернулась Львівська обласна прокуратура.

«27 березня відповідачем подано відзив на позовну заяву, в якому він просить суд закрити провадження у справі у зв’язку з відсутністю предмета спору, враховуючи надіслану на адресу Львівської обласної державної адміністрації пропозицію про розірвання договору концесії від 15.03.2024», – ідеться в матеріалах справи.

Під час судового засідання 30 квітня представник Ігоря Новосада повідомив, що той не заперечує проти розірвання договору, що є предметом спору.

Суд вирішив долучити до справи у якості третьої сторони, що не має своїх вимог, Міністерство культури і Департамент архітектури і містобудування ЛОВА. Наступне засідання у справі про розірвання договору концесії від 30 грудня 2009 року заплановане на 21 травня. Водночас в ухвалі суду зазначено, що сторони можуть вирішити питання у добровільному порядку.

Наприкінці грудня 2009 року Львівська обласна державна адміністрація передала палац у Тартакові (XIX століття) в концесію на 49 років підприємцю Ігорю Новосаду. Чоловік живе на Волині, але народився в сусідньому з Тартаковом селі. Фонд держмайна України зареєстрував концесійну угоду в червні 2010 року.

Ігор Новосад зобов’язувався вивести пам’ятку національного значення із аварійного стану і відкрити тут туристично-відпочинковий центр. Та мешканці села бачили Ігоря Новосада лише раз, коли він змальовував грандіозні плани. У 2013 році він заявив про анулювання концесійного договору. Та, насправді, юридично це питання вирішується тільки зараз.

Палац ХІХ ст. в селі Тартаків у стилі французького необароко є пам’яткою архітектури національного значення, проте він в аварійному стані. Кілька років тому ним заопікувався БФ «Спадщина.Ua», який організував тут толоку і культурно-мистецькі події. Також для палацу створили 3D модель і напрацювали програму ревіталізації, за якою його пропонують використовувати як громадський простір з мистецькими експозиціями, музеєм, офісом гостинності, туристичними локаціями.