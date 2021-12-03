Науковці з'ясували, що споруда у Тартакові первісно була збудована як оборонний замок, а потім кілька разів перебудовувалась як резиденція і палац

Львівські археологи дослідили палац Лянцкоронських у Тартакові на Львівщині. Його збудували в кінці ХІХ ст. за зразком «Casino de Paris» в Монако, однак, як підтвердили науковці, він стоїть на руїнах оборонного замку Потоцьких, який багато разів перебудовувався. Дослідники знайшли матеріали, які вказують на XVI ст.

Завданням археологів було з’ясувати, які культурні нашарування залягають під фундаментами існуючого палацу.

«Маємо цікаві результати. Закладений при південно-західному наріжнику палацу розкоп засвідчив, що будівля стоїть на потужному румовищі (уламках старої будівлі) від його попередника – мурованого замку родини Потоцьких», – повідомили в прес-службі Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба».

Археологиня і консультанка проекту Наталя Войцещук зазначила, що перші письмові згадки про Тартаків датуються ще початком XV століття. Щодо замку-палацу, то зараз можна говорити про три етапи забудови, найдавніший з яких сягає XVI ст.

«Тартаківський палац кін. XIX століття розташований на засипі оборонного рову давнього замку XVII-XVIII століть. Ми виявили залишки цегляного муру шириною 2,5 м, а також археологічний матеріал (фрагменти горщиків, скляних виробів, фрагмент люльки) цього часу. Минулого тижня зафіксували рештки ще давнішого замку, точніше оборонний рів і археологічні матеріали, що попередньо датуються XVI століттям. Можемо говорити, що сьогоднішній палац стоїть безпосередньо на самому замку XVI ст. Бо той пізніший замок Потоцьких XVII-XVIII ст. виходив за межі сьогоднішнього», – повідомила ZAXID.NET Наталя Войцещук.

Археологи виявили мур замку XVII-XVIII ст. і археологічний матеріал з XVI ст. (фото РАС)

Дослідження тривали три тижні. Паралельно з археологами працювала команда архітекторів, конструкторів та геодезистів, які розробляють комплексний проект реставрації пам’ятки. Керівниця проектної групи Лідія Карпенко розповіла ZAXID.NET, що попереду ще конструкторське обстеження, під час якого фахівці визначать ступінь аварійності і ефективність укріплення. Після цього архітектори розроблять проект протиаварійних робіт, які почнуть втілювати з наступного року.

«Виникає питання що в подальшому можна буде розкрити. Якщо знахідки будуть цікавими, можна буде їх музеєфікувати. Можливо, за новими дослідженнями вдасться реконструювати модель замку, бо наразі не знайдено жодного його зображення», – розповіла Лідія Карпенко.

Дослідження археологів змінюють концепцію проекту реставрації та пристосування. У майбутньому фундаменти замку можна буде відкрити, законсервувати і протрасувати чи підсвітити. Це буде додаткова атракція для гостей палацу, впевнена Наталя Войцещук.

Палац ХІХ ст. в селі Тартаків у стилі французького необароко є пам’яткою архітектури національного значення, проте перебуває в аварійному стані. Довший час він перебував у бездіяльній концесії, згодом ним заопікувалася ГО «Спадщина.Ua», яка організувала толоку і культурно-мистецькі події. Також для палацу створили 3D модель і напрацювали програму ревіталізації, за якою його пропонують використовувати його як громадський простір з мистецькими експозиціями, музеєм, офісом гостинності, туристичними локаціями. У парку навколо палацу пропонується облаштувати місця для відпочинку з фотозонами, літнім танцювальним майданчиком, кінотеатром.

Зараз пам’яткою опікується Сокальська міська рада, яка й оголосила тендер на наукові дослідження, ескізний проект реставрації і пристосування, протиаварійні невідкладні консерваційні роботи.