Фільм знято кінооб'єднанням «Вавилон’13»

Об'єднання незалежних кінематографістів «Вавилон’13» оприлюднило тизер документальної стрічки «Нам своє робить», яка досліджує гумор на фронті. Переглянути його можна на YouTube-каналі кінооб’єдання.

Автором фільму є український режисер Костянтин Кляцкін («Крим, як це було», «Мистецтво в країні війни»).

«Наприкінці 2023 року ми проїхали тисячі кілометрів, питаючи військових: чи можна жартувати на війні? 17-та окрема танкова бригада, медична служба Інтернаціонального легіону, група "Тора" та група "Молота" розповіли нам про те, як гумор допомагає у воєнному побуті», – зазначили автори фільму.

Головна ціль, яку ставили перед собою режисери фільму, це зафіксувати унікальну особливість українців: здатність до гумору в найважчі моменти, що підтримує стійкість та впертість захисників.

«Через чотири теми – воєнний побут, «паперова» армія, бойові курйози та тварини на війні – глядачі зможуть побачити, як українці жартують, аби лишатися собою та продовжувати боротьбу з ворогом», — наголошують у «Вавилон’13».

Головними героями стрічки стали українські військові, які активно залучені до захисту країни. Зокрема, це представники зведеного загону національної поліції, танкових військ та медики Інтернаціонального Легіону.

Зйомки документального фільму «Нам своє робить» відбувалися у Києві, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, у стрічці використані відеоматеріали, надані самими військовими.

Над документальною картиною також працювали оператор-постановник Павло Липа, продюсер Сергій Малярчук, звукорежисер Василь Явтушенко та композитор Роман Вишневський. Фільм створений студією DocNoteFilms, яка почала свій документальний шлях у 2013 році в рамках проекту «Вавилонʼ13».

«Різні ділянки фронту, різні підрозділи, різні спеціальності та досвід – але спільне розуміння, що саме гумор допомагає переживати найбільші навантаження та триматися стійко та вперто», – вважають кіноматографісти.

Документальний фільм «Нам своє робить» з’явиться на YouTube-каналі «Вавилон’13» та в ефірі Суспільного у середині травня.