Іванна Сахно на Одеському кінофестивалі

Українська акторка Іванна Сахно, приєдналася до касту науково-фантастичного фільму жахів M3GAN 2.0. Його премʼєра запланована на січень 2025 року, розповідає Deadline.

Акторка отримала головну роль у фільмі, приєднавшись до акторського складу першої стрічки. Нагадаємо, там знімались Еллісон Вільямс і Вайолет Макгроу.

Подробиці сюжету сиквела наразі не розголошують, у першому фільмі йдеться про реалістичну ляльку зі штучним інтелектом, яка запрограмована бути найкращим супутником дитини та найкращим союзником батьків

Сценарій сиквелу написала сценаристка M3GAN Акела Купер та режисер першого фільму Джерард Джонстон.

Прем'єра М3ГАН відбулася у січні 2023 року. Перша частина стрічки зібрала 180 млн доларів у світовому прокаті.

26-річна Іванна Сахно народилася у Києві, в 15 років разом із батьками переїхала до Лос-Анджелеса, де живе та працює зараз. Відома своїми ролями:

ситкомі «Леся+Рома» (2005—2008);

українській біографічній стрічці «Іван Сила» (2013);

блокбастері «Тихоокеанський рубіж: Повстання» (2018);

екшн-комедії «Шпигун, який мене кинув» (2018);

трилері «Пік страху» (2020).

серіалі «Асока2 у всесвіті «Зоряних воєн».

З початку повномасштабного вторгнення акторка допомагає збирати кошти на підтримку України.