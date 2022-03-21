За добу в Україну з-за кордону повернулися 17 тисяч чоловіків
Загалом від початку війни на батьківщину повернулося понад 350 тис. українців
Лише за одну добу, 20 березня, з-за кордону в Україну повернулися 20 тисяч українців, з них 17 тисяч – чоловіки, які мають намір воювати, повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.
«До України за минулу добу прибули майже 20 тисяч осіб. Майже 17 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча наших земляків», — йдеться у повідомленні від ДПСУ.
Натомість за цей же ж час з України вибули майже 47 тисяч осіб, здебільшого це жінки та діти. Прикордонники нагадують, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі.
До слова, за добу західні кордони України перетнули понад 600 автомобілів з гуманітарними вантажами.
Нагадаємо, ZAXID.NET повідомляв, про ресурс для відстежування черг на кордонах України з європейськими сусідами, який створили волентери. Там інформація про черги оновлюється щогодини.
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