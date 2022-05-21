Дизайн та концепт модульних містечок розробили українські дизайнери Бальбек Бюро

Неподалік Збаража на Тернопільщині збудують модульне містечко для переселенців. Згідно з проектом, у поселенні зможуть жити понад 5,5 тис. біженців. Для них будуть передбачені магазини, заклади харчування та дитсадки. Наразі ініціатори проекту шукають фінансових партнерів.

Як зазначають у студії дизайну Balbelk Bureau, містечко матиме розвинену інфраструктуру й передбачатиме робочі місця для переселенців. На території працюватимуть магазини, заклади харчування, дитсадки й початкова школа. Біля озера облаштують зону для відпочинку.

Зазначимо, що у березні Balbek Bureau презентувала проект тимчасових будинків для переселенців. Згідно з концептом, поселення складатиметься з модульних приміщень, площею 3,3 на 6,6 м2. Модулі поділені на чотири типи: житлові, громадські, кухонні та санітарні.

Проект реалізують спільно з ініціативою «Made in Ukraine». Засновниця організації Юлія Савостіна додає, що для містечка вже знайшли відповідну ділянку на 40 га біля озера.

«Зробили кадастрову зйомку 40 га із погодженням в інстанціях експлуатуючих наземні та підземні комунікації, всі геологічні вишукування, юридично відпрацювали виділення землі, зробили розбивку території і, як я вже написала, погодили архітектурно-проектувалині роботи. Переходимо до прокладки комунікацій, пошуку фінансових партнерів, партнерів з озеленення і оформлення території», – зазначила вона.

Додамо, що біля Львова вже встигли відкрити три модульні містечка. Щоправда, всі вони значно менші за цей проект: у поселеннях мешкає близько 300-400 людей. Всі помешкання передала Польща, яка планує збудувати в Україні житлові масиви для 20 тис. переселенців.