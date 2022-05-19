300 людей заселилися у третє модульне містечко, яке облаштували на Сихові

У четвер, 19 травня, у Львові на Сихові відкрили третє модульне містечко для переселенців. У містечку вже проживає кілька сотень людей. У модульному містечку встановили 94 будиночки, там є мобільна кухня, а ще спортивний та дитячий майданчики.

Третє контейнерне містечко розгорнули на проспекті Червоної Калини, навпроти ЦНАПу. Там заселилися близько 300 людей із Маріуполя, Луганська, Краматорська, Херсона та з інших міст, де йдуть активні бойові дії. Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, модульне містечко на Сихові є найбільшим із трьох, які вже є у Львові. Земельна ділянка, де розташували містечко, належить Згромадженню Отців Салезіян Св. Івана Боско, УГКЦ.

«Ще до війни разом з отцями Салезіянами ми планували тут збудувати велику красиву школу. Але час сьогодні вимагає допомагати людям, які ховаються у Львові від біди. Назва містечка дуже символічна – поліс Марії. Я знаю, що тут є багато громадян нашої держави, які народились та жили в Маріуполі. Сьогодні для них Львів стає другим домом. Сподіваюсь, люди знайдуть тут любов, тепло і можливість перебути складний час стільки, скільки буде потрібно», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий під час офіційного відкритття містечка.

У третьому модульному містечку є мобільна кухня, де люди можуть не лише підігріти їжу, а й приготувати її власноруч. Також тут облаштували спортивний та дитячий майданчики.

До слова, усі модульні будиночки – це подарунок від польського уряду. Перше модульне містечко у Львові облаштували у квітні на вул. У. Самчука. Воно розташоване на території Стрийського парку та складається із 88 будиночків. Друге модульне містечко розгорнули на вул. Пулюя, там встановлено 120 будиночків, у яких вже проживають переселенці.