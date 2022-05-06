Контейнерні будинки для переселенців розмістили на вул. Пулюя

У Львові на вул. Пулюя відкрили модульне містечко для переселенців. Загалом тут зможуть проживати 320 людей.

Як повідомили у Львівській міськраді, друге у Львові контейнерне містечко зі 120 тимчасових будинків для переселенців відкрили у п’ятницю, 6 травня, в районі вул. Пулюя, неподалік Технологічного фахового коледжу лісотехнічного університету.

«Два тижні тому ми відкривали містечко у Стрийському парку. Сьогодні вже маємо другу локацію тут, на Пулюя. Наступного тижня плануємо відкрити ще одну локацію на Сихові. Загалом близько тисячі громадян нашої держави будуть мати гідні умови для проживання у цих модульних містечках», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Модульні будиночки для переселенців Львову безкоштовно передав польський уряд за підтримки Міністерства розвитку громад та територій. Натомість міська рада забезпечила містечко відповідними комунікаціями, облаштувала побут та благоустрій.

Проживати у модульному містечку переселенці зможуть до середини осені. До того часу місто планує викупити для потреб переселенців квартири або збудувати постійне житло.

Загалом у Львові буде три контейнерні містечка для переселенців. Перше таке містечко вже відкрили 19 квітня у Стрийському парку. Ще одне монтують на Сихові, поблизу парку імені Івана Павла ІІ.

Крім цього, на вул. Тракт Глинянський вже почали будувати котеджні будиночки для вагітних жінок-переселенок.