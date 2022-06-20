Операцію провели у Волинській обласній клінічній лікарні

49-річному мешканцю Миколаєва провели пересадку серця у Волинській обласній клінічній лікарні. Наразі це перша така операція у медзакладі. Її проводила команда київського Інституту серця, медикам допомагали місцеві лікарі.

Про операцію повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров на своїй сторінці у понеділок, 20 червня. За його словами, бригада медиків разом з реципієнтом виїхала з Києва вночі 19 червня.

«Реципієнта ми привезли з Києва, оскільки донор був луцький. Привезти серце з Луцька до Києва неможливо через брак часу та велику відстань. Тому вирішили привезти нашого реципієнта у Луцьк. Разом з нашими луцькими колегами зробили першу в цьому місті, в цій лікарні трансплантацію серця», – зазначив він.

Донором став молодий хлопець з Луцька, у якого діагностували смерть мозку. Рідні дали згоду на трансплантацію серця.

Операцію провели зранку 20 червня. Відомо, що операція пройшла успішно, наразі чоловікові надають всю необхідну медичну допомогу.

Як уточнили в коментарі ZAXID.NET у прес-службі Інституту серця, реципієнту 49 років, він мешканець Миколаєва. З початком повномасштабної війни він переїхав до Києва. У чоловіка була гостра серцева недостатність.

У самій Волинській обласній клінічній лікарні наразі цю інформацію не коментують.

Зазначимо, що за декілька днів до цього, 17 квітня, в медзакладі провели одразу дві трансплантації нирок від посмертної донорки.