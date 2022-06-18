В Інституті серця цього року провели вже п'ять пересадок серця

З Інституту серця виписали першого в Україні пацієнта, якому двічі пересадили серце. Півтора року тому йому імплантоване механічне серце, а три тижні тому – донорське, повідомив 17 червня у Facebook директор Інституту серця Борис Тодуров.

Шлях до одужання, каже Борис Тодуров, був непростим, були моменти, коли життя 49-річного мешканця Маріуполя Миколи Медведєва через війну висіло на волосині. 1,5 року тому йому поставили механічне серце, аби чоловік міг дочекатися донорського.

«Механічне серце живиться від батареї, яка постійно носиться в сумці з собою, і періодично потребує підзарядки. Опинившись в умовах окупації під Києвом і у відсутності світла, це виявлялося не просто», – повідомив Борис Тодуров.

Але доля посміхнулася чоловікові, він зміг виїхати і фактично на свій день народження чоловік отримав донорське серце.

За словами Бориса Тодурова, є ще один пацієнт, який жив з механічним серцем два роки, і якого випишуть додому через декілька днів.