Під час операції з заміни аортального клапана

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні успішно провели надскладну операцію на серці – видалили кальцинований аортальний клапан, а на його місце вшили новий, який зробили самі з власних тканин пацієнтки – серцевої сорочки. Інноваційну методику заміни клапана серця, яку розробив японський кардіохірург Шігеюкі Озакі, у Львові почали використовувати лише вісім місяців тому. За цей час прооперували 20 пацієнтів. Усі вони живі і почуваються добре.

Кардіохірург, професор Любомир Кулик

Львів’янка Марія Паращин стала 20-ю пацієнткою, якій зробили операцію Озакі. Жінка розповіла, що уже кілька років відчувала задишку при ходьбі, мінімальних фізичних навантаженнях. А останні кілька місяців часто втрачала свідомість.

«ЕХО-серця, яке провели пацієнтці у нашій лікарні, виявило набуту ваду серця – кальциноз аортального клапана, важкий аортальний стеноз. Нашарування кальцію на клапані різко звузило отвір, тож кров не могла нормально циркулювати. Єдиний вихід – операція із заміни клапана. Беручи до уваги поважний вік пацієнтки, 76 років, й інші покази, їй вирішили провести операцію Озакі. Такі операції роблять лише у Києві і Львові. У західній Україні операцію Озакі проводить лише професор Кулик», – каже лікуючий лікар кардіолог Ірина Бодак.

Кардіохірург, професор Любомир Кулик пояснив ZAXID.NET, що клапани можуть бути різні: механічні, біологічні. Та в останні 4-5 років в Україні для пацієнтів з кальцинозом аортального клапана почали створювати власний клапан з їхніх ж тканин – серцевої сорочки за методикою, яку розробив японський вчений, кардіохірург Шігеюкі Озакі . Є спеціальні макети, за якими можна виготовити новий клапан. Такі макети є і в Україні, їх розробили кардіохірурги професор Ілля Ємець і доцент Сергій Варбанець.

«Цим макетом користуємося і ми. Операцію Озакі можна проводити пацієнтам різного віку (поважний вік тепер не є протипоказом до операції), які мають вузькі корені аорти, масивний кальциноз аортального клапана, важкий аортальний стеноз (звуження). Таким людям ми створюємо новий клапан з власних тканин – серцевої сорочки. Цей клапан має низку переваг: він працює краще, ніж будь-який механічний чи біологічний. Такі пацієнти після операцій не потребують препаратів для розрідження крові. Вони вживають лише аспірин, що є дуже добре, бо таким хворим при потребі можна робити й інші операції. Небезпека кровотеч різко знижується», – каже Любомир Кулик.

За його словами, такі операції у Львові почали проводити лише вісім місяців тому. За цей час прооперували 20 пацієнтів, в основному це літні люди. Усі вони живі і почуваються добре.

Як проводиться операція Озакі? При цій операції зупиняють роботу серця, а кров замість нього перекачує система штучного кровообігу. Кардіохірурги видаляють кальциновані ділянки клапана, які вже не можуть виконувати свою функцію. І тоді лікар заміряє отвори клапана, по особливих лекалах вирізає пелюстки клапана з серцевої сорочки, і вшиває їх на місце непрацюючого клапана. Це дуже тонка, ювелірна робота, яка вимагає від кардіохірурга неабиякої ​​майстерності і знання технології: новий клапан має зійтися до міліметра.

За словами професора Любомира Кулика, на виготовлення нового клапана йде приблизно 30 хвилин. Операція із заміни аортального клапана новим, виготовленим із власних тканин, триває не набагато довше, ніж із заміни механічним чи біологічним клапаном.

Наразі не має віддаленого аналізу таких операцій, бо їх почали проводити порівняно недавно. У Японії операції за методикою Озакі роблять вже понад 10 років і за даними японських кардіохірургів, такі клапани служать стільки ж, скільки й механічні — 8-10 років. Є дані, що пацієнт, якого прооперували за такою методикою у 2007 році, досі живий і почувається добре.

…Пацієнтка Марія Паращин почала вільно пересуватися по палаті через два дні після операції. Задишка, яка так дошкуляла їй останнім часом, зникла. Через тиждень після оперативного втручання жінку з лікарні виписали додому.