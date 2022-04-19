Пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії рятують практично лише у Львові

До Львова 54-річний чоловіка з Луцька привезли з сильною задишкою навіть у стані спокою, яка значно посилювалася при мінімальних фізичних навантаженнях. Комп’ютерна томографія підтвердила у пацієнта діагноз: ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії). Аби врятувати чоловіка, у кардіохірургів були лічені години.

З’ясувалося, що два тижні тому чоловік переніс операцію – у нього видалили жовчний міхур. І він спершу почувався добре. А тоді раптом йому стало важко дихати, була виражена загальна слабкість. Лікарі запідозрили тромбоемболію легеневої артерії і скерувала чоловіка до Львова, бо з таким діагнозом хворих рятують практично лише тут.

Як пояснив ZAXID.NET керівник клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професор Любомир Кулик, у всіх хворих, які перенесли оперативне втручання, є ризик утворення тромбів у нижніх кінцівках. Тож з метою профілактики таким пацієнтам призначають препарати, які не дозволяють тромбам утворюватися. Але у цього пацієнта тромби таки утворилися і з нижніх кінцівок потрапили в легеневу артерію.

Ці тромби кардіохірурги видалили з легеневих артерій пацієнта

30% таких хворих помирає відразу, а 70% - виживає, але може померти в найближчий день, тиждень чи місяць, якщо їм вчасно не надати кваліфіковану допомогу.

у 54-річного мешканця Луцька ситуація склалася так, що для його порятунку у кардіохірургів залишалися лічені години. Ввести пацієнту препарати, які розчиняють тромби, було неможливо, бо він недавно переніс операцію з видалення жовчного міхура і могла виникнути кровотеча у місці ран, які не встигли ще добре загоїтися. Єдиний вихід – операція. Тож після проведення усіх необхідних обстежень, які підтвердили діагноз ТЕЛА, пацієнта буквально через дві години взяли в операційну.

Операційне втручання провели в умовах штучного кровообігу на працюючому серці. Оперувала пацієнта команда спеціалістів під керівництвом кардіохірурга, професора Любомира Кулика.

Виявилося, що тромби перекрили праву легеневу артерію, ліву, утворився тромб-вершник і у правих відділах серця був тромб, який вільно рухався. Якби він пішов далі, пацієнт міг померти.

Якщо усі тромби, які видалили у пацієнта, скласти докупи, то їх довжина, за словами Любомира Кулика, становитиме понад 40 см.

На щастя, операція пройшла успішно і днями пацієнт поїхав з лікарні додому.