Ігоря Мисана (ліворуч) прооперував львівський кардіохірург Любомир Кулик (праворуч)

Мешканець Луцька Ігор Мисан пережив складну операцію, у ході якої в нього видалили з серця підключичний катетер. Трубка потрапила у організм 25 років тому, коли він лежав у реанімації після ДТП. Рідні припускають, що чоловік міг обламати катетер, а лікарі це приховали. Через сторонній предмет у тілі чоловік мав проблеми зі здоров'ям, втім, ніхто з лікарів не міг виявити їхню причину. Лікарі поставили правильний діагноз лише восени цього року.

Про унікальну операцію журналістам «Волинських новин» розповіла сестра чоловіка Ярослава Вінчук. За її словами, 25 років тому, перед шкільним екзаменом, Ігор Мисан потрапив у ДТП. В результаті зіткнення з трактором юнак вісім днів лежав у реанімації.

«Йому поставили підключичний катетер, який і потрапив у серце. Ми припускаємо, що коли він приходив до тями, то міг його обламати, оскільки тоді були неякісні катетери. Але лікарі це приховали, про це ми нічого не знали», – зазначила Ярослава Вінчук. Трубка потрапила в серце між правим шлуночком і правим передсердям, а впиралась вона у артерію.

Сестра чоловіка поділилась фотографією видаленого катетера та тромбів, які утворились у судинах біля серця, але якщо це для вас неприйнятно, не дивіться

Протягом наступних 25 років ця трубка спричинила чоловіку чимало проблем зі здоров'ям. У нього піднімалась температура до 40 градусів, з'являлись чиряки на грудях та спині. Лікарі радили приймати знеболювальні, втім, точного діагнозу поставити не міг ніхто.

Після обстежень чоловікові дали направлення у Львівську обласну клінічну лікарню. Вже там лікар-діагност Юрій Іванів поставив правильний діагноз, а пацієнта направив на операцію до кардіохірурга Любомира Кулика. Лікар провів два втручання тривалістю десять та п'ять годин. Суть операції полягає у тому, що тіло людини охолоджують до 18 градусів, а потім зливають кров та «відключають» серце.

«Нам давали 50% гарантії на життя. У лікарів виникало питання, як людина могла жити стільки років, він працював, мав фізичні навантаження. Хірург сказав, що це була найскладніша операція в житті. Через три дні зробили повторну операцію, оскільки судина біля серця постійно була у запальному стані, її «латали», а потім протягом двох годин спостерігали за нею», – розповіла жінка.

Наразі Ігоря Мисана вже виписали з лікарні. За словами сестри, з кожним тижнем чоловік почувається все краще.