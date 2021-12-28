Досі пухлин немовлятам лапароскопічно у Центрі ще не видаляли, Це була перша операція і пройшла вона успішно

Дитячі хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру спільно з провідним ендоскопічним хірургом Львівської обласної клінічної лікарні вперше видалили пухлину наднирника 7-місячному немовляті лапароскопічно, тобто, через невеликі розрізи. Досі подібних операцій пацієнтам такого віку у Центрі не проводили.

У пацієнта пухлину правого наднирника діагностували у три місяці під час планового огляду. Уже тоді пухлина мала розмір 3 см. Оскільки новоутворення збільшувалося у розмірах, хірурги вирішили його якнайшвидше видалити. Аби зменшити хірургічну травму для немовляти, пухлину вирішили забрати лапароскопічно, через невеликі отвори.

Лапароскопічну операцію дитячі хірурги Центру провели спільно із провідним ендоскопічним хірургом Львівської обласної клінічної лікарні Ярославом Гавришем.

«Ми проводимо багато хірургічних втручань лапароскопічним методом, але видалення пухлини наднирника в такого маленького пацієнта проводили вперше і це успішний старт для впровадження такого типу операцій для наших найменших пацієнтів», – повідомив завідувач відділенням хірургії Центру Богдан Романишин.

Лапароскопічні операції є менш травматичні для малюків, після них дитина швидше повертається до нормального, активного життя і після них виникає менше ускладнень, ніж після звичайної операції.

Для проведення таких операцій дітям БФ «Крила надії» свого часу придбав для Центру лапараскопчну стійку, без якої такі операції були б неможливі.

До слова, у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі лікують дітей з пухлинами, у тому числі і злоякісними, не лише з Львівщини, а й з усіх областей Західної України.