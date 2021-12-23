Ваду, яка не дозволяла дівчинці нормально відкривати рот, усунули хірурги щелепно - лицевої хірургії

До хірургів відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання Львова звернулися батьки 11-річної дівчинки з Золощівщини, у якої практично перестав відкриватися рот. Дитина сім років їла лише подрібнену їжу, ледь вимовляла слова і страждала від болю.

Батьки розповіли лікарям, що ще в дитинстві у Вероніки перестав відкриватися рот. дівчинка сім років страждала: могла їсти лише подрібнену їжу, ледь вимовляла слова, повідомили в лікарні.

Зараз дівчинка проходить реабілітацію і якщо все піде за планом, всі її біди залишаться позаду

Дитину у лікарні ретельно обстежили. У неї діагностували кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглобу. Іншими словами, у дівчинки зрослися кістки лицевого скелету і рот дитини перестав відкриватися. За словами лікарів, причиною такого стану дитини, найвірогідніше, міг бути недіагностований перелом суглобового відростку нижньої щелепи.

Утім, цю рідкісну патологію можна усунути, але тільки оперативним шляхом. Хірурги відділення щелепно-лицевої хірургії під керівництвом завідувача Олега Ковтуняка взялися провести операцію, яка позбавить дитину болю і зупинок у розвитку.

Перед хірургами стояло непросте завдання – усунути частину нерухомого суглоба. Зробити це слід було у ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Ризик зачепити судину і спровокувати кровотечу був дуже високий, але іншого виходу у лікарів не було.

Операція пройшла успішно. Зараз Вероніка проходить реабілітацію і якщо все піде за планом, дівчинка зможе пережовувати великі шматки їжі та чітко вимовляти слова.