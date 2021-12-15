Дефект міжпередсердної перетинки 5-річному хлопчику усунули через розріз всього 8 см

У міській дитячій лікарні Львова вперше провели кардіохірургічну операцію 5-річному хлопчику, у якого діагностували вроджену ваду серця. У цій лікарні, яка увійшла до Першого територіального медичного об’єднання Львова (ТМО), відтепер проводитимуть усі кардіохірургічні операції дітям. Щороку тут планують проводити 200-300 оперативних втручань.

Про першу операцію на серці у дитячій лікарні повідомив в.о. генерального директора Першого ТМО Олег Самчук.

«Це старт дитячої кардіохірургії в медзакладі. Перший маленький пацієнт - хлопчик Артем. Він народився з вадою: дефект міжпередсердної перетинки. Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід – операція», – повідомив Олег Самчук.

За його словами, дефект у серці хлопчика кардіохірурги зашили через розріз усього 8 см. Зробили його збоку, а не посередині грудної клітки. Цей надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається «бокова торакотомія».

«Операція минула успішно. З дитиною усе добре.Вже на завтра плануємо наступне кардіохірургічне втручання. У наших планах 200-300 операцій щороку», – твердить Олег Самчук.

Раніше дітей з проблемами серця оперували у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Оскільки міська дитяча лікарня увійшла до складу Першого територіального медичного об'єднання, то відтепер, як уточнив ZAXID.NET медичний директор з материнства і дитинства ТМО Іван Міськів, усі кардіохірургічні операції дітям будуть проводити в дитячій лікарні. І не лише з Львівщини, а й з усього західного регіону.