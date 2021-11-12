Прооперували юну пацієнтку у львівському «Охматдиті»

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» прооперували 14-річну пацієнтку, у якої виявили великий утвір яєчника. Операцію провели малоінвазивним способом, через невеликі розрізи і у майбутньому дівчинка має надію стати мамою, повідомили 11 листопада у дитячій лікарні.

Дівчинка з дев’яти років хворіє на лейкемію. Вона отримала все необхідне лікування: і променеву, і хіміотерапію. В Італії їй зробили пересадку кісткового мозку. У процесі лікування пацієнтка проходила також гормональну терапію, ймовірно, це і стимулювало ріст новоутворення у яєчнику.

Кіста була просто гігантських розмірів і її терміново слід було видаляти

«Батьки дівчинки зверталися в різні клініки до різних спеціалістів вже з новою проблемою, їм рекомендували стежити за кістою, проте в якийсь момент утворення досягло просто гігантських розмірів. Симптомів у дівчинки не було, лише значно збільшився живіт, який суттєво заважав», – повідомили в лікарні.

Врешті-решт батьки приїхали на консультацію до Львова, в дитячу лікарню «Охматдит». Головна експертка з дитячої гінекології Львівщини, докторка медичних наук Еліна Чайківська оглянула дівчинку і її думка була незмінна: треба оперувати і то вже.

Оперативне втручання провели малоінвазивним способом. Дитячий гінеколог Еліна Чайківська оперували дівчинку разом з керівником Центру малоінвазивної хірургії Андрієм Дворакевичем, дитячим хірургом Лілею Гижою і анестезіологом Вірою Приймаковою.

Під час операції довелося забрати близько 3 літрів рідини і масивну капсулу новоутвору. Коли пацієнта відійшла від наркозу, то перші її слова були: «Я так схудла». Вона втратила три кілограми. У дівчинки є надія у майбутньому бути мамою.

«Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не сповільненої дії. Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування. Усе заплановане в операційній нам вдалося. Попереду у дівчинки ще тривалий процес реабілітації репродуктивної функції», – повідомила Еліна Чайківська.

Дівчинку з лікарні вже виписали додому. Цього року у лікарні це вже друга пацієнтка з великою пухлиною.