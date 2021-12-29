Досі такі операції дітям проводили лише за кордоном

Нейрохірурги міської дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання провели складну нейрохірургічну операцію 5-річній львів’янці Христині, після якого дівчинка зможе самостійно ходити. До операції вона кілька років пересувалася лише з візочком-опорою. Зараз маленька пацієнтка проходить реабілітацію і мама маленької каже, що це найкращий подарунок батькам і донечці на Новий 2022 рік.

Христина, як розповіла лікарям мати дівчинки, народилася, здавалося, здоровою дитиною: росла і активно розвивалася. У рік, як і більшість дітей, навчилася ходити. Однак за кілька місяців м’язи в її ногах почали напружуватися, з’явилася крепатура, яка щодня лише посилювалося. За якийсь час дитина вже не могла стати на стопи.

Причина такого стану дівчинки – генетична хвороба Штрюмпеля. Це спадкове захворювання, яке вражає бічні і передні спинномозкові стовпи. Хвороба небезпечна тим, що може викликати параліч нижніх кінцівок, повідомили в лікарні.

Зараз дівчинка проходить реабілітацію і згодом зможе самостійно ходити

Спершу лікарі приписують дитині ліки, які знімають спастику, тобто, напругу в ногах. Далі реабілітація, але це дає короткотривалий ефект, бо хвороба прогресує. І наступає момент, коли стає зрозуміло, що без операції дитина ходити не зможе.

Батьки маленької львів’янки консультувалися з лікарями у клініках Туреччини, Ізраїлю та Польщі, але операцію вирішили робити у Львові.

Селективна дорзальна різотомія – так називається рятівне для Христини хірургічне втручання, під час якого нейрохірурги дістаються до спинного мозку і частково перерізають чутливі нерви, що йдуть до ніг і провокують напругу. Операція складна, вимагає від нейрохірурхів надзвичайної точності, адже операцію слід провести так, аби усунути проблему, але не зачепити нерви, які відповідають за рух.

За словами дитячого нейрохірурга Тараса Микитина, під час оперативного втручання вони роз’єднали частково 2/3 чутливих корінців на рівні 1-2 поперекових хребців.

Донедавна такі операції дітям проводили лише за кордоном. Нейрохірурги міської дитячої лікарні таке оперативне втручання провели вперше і воно пройшло успішно: напруга у м’язах ніжок маленької пацієнтки зменшилася.

Зараз дівчинка проходить реабілітацію. І хоч наразі вона ще ходить з допомогою опори, але вже повністю ставати на стопи. Якщо позитивна динаміка буде продовжуватися, 5-річна Христина невдовзі зможе вільно самостійно ходити.