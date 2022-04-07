Для луцької міської лікарні це перша подібна операція, до неї команда хірургів готувалась тривалий час

У луцькій міській лікарні хірурги вперше провели трансплантацію нирки. Орган пересаджували молодому пацієнту від матері. Операція минула успішно, нирка прижилася та виконує свої функції.

Про операцію повідомили на сторінці медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади у середу, 6 квітня. Трансплантацію проводили для молодого пацієнта, нирку йому пересаджували від матері. Відомо, що втручання було успішним, пересаджена нирка функціонує добре. Незабаром обох пацієнтів випишуть із медзакладу.

Зазначається, що у 2016 році в лікарні поставили за мету вийти на світовий рівень лікування хворих, які мають ниркову недостатність. У рамках грантової програми Sister Renal Center Program лікарі-нефрологи перебували на стажуванні за кордоном, зокрема, у Литві.

«Під час перебування на стажуванні, лікарі брали участь в операціях з трансплантації нирок, отримували необхідні практичні навички. Також, під час реалізації проекту ми виконали усі необхідні умови для проведення трансплантаціі: підготували відповідних спеціалістів, відпрацювали механізми підбору пар донорів та реципієнтів, забезпечили виконання необхідних лабораторних досліджень», – йдеться у повідомленні.