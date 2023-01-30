Мешканець Луцького району самостійно дістав з-під шкіри на животі 12-сантиметрового гельмінта. Відомо, що до медзакладу чоловік звернувся вже після того, як видалив паразита. Наразі з пацієнтом все добре. Як уточнили в коментарі ZAXID.NET в прес-службі центру контролю хвороб, чоловікові 29 років.

Про перший в цьому році випадок дирофіляріозу на Волині стало відомо в понеділок, 30 січня, після повідомлення обласного Центру контролю та профілактики хвороб. Відомо, що паразита чоловік дістав самотужки. Відчувши свербіж шкіри в ділянці живота та помітивши підшкірне рухоме ниткоподібне утворення, він самостійно дістав з нього гельмінта завдовжки понад 12 см.

Вже після цього звернувся в один з медзакладів області. Гельмінта доставили у мікробіологічну лабораторію, де було підтверджено, що це дирофіляріоз. Наразі хворий почувається задовільно.

«Зі слів хворого, в минулому році на відпочинку у природних умовах (турпохід, полювання, рибалка, купання і т.д.) чи польових роботах в інших регіонах він не був, за межі України не виїжджав. Все це свідчить про місцеву передачу збудника. На сьогодні епідемічна ситуація з дирофіляріозу може ускладнюватися, зважаючи на активні міграційні процеси населення та сприятливі клімато-екологічні умови для виплоду комарів, які є активними переносниками збудників різних інфекційних захворювань», – пояснюють епідеміологи.

Додамо, що у 2022 році в Волинській області було зареєстровано три випадки захворювання на дирофіляріоз, два з яких мали місцеву передачу збудника та один завізний з Республіки Польща – тоді 20-сантиметрового паразита виявили у пухлині на грудях мешканки Волині . У 2023 році цей випадок – перший.

Нагадаємо, що переносниками цієї хвороби є комарі. Людина заражається при укусі інфікованим комаром, і є випадковим хазяїном. З моменту зараження людини до утворення пухлини проходить не менше одного місяця, а іноді до двох років. На місці укусу комара через місяць чи пізніше утворюється ущільнення розміром з зернятко, яке в подальшому збільшується до безболісної пухлинки. Подекуди у місці локалізації паразита відчувається свербіж і печія, набряк, почервоніння, підвищення температури, головний біль, загальне нездужання.

Специфічна ознака дирофіляріозу дуже виразна: характерні скарги на відчуття ворушіння під шкірою. Відстань, на яку переміщується гельмінт, складає від декількох до десятків сантиметрів, а швидкість міграції може бути і до 30 см на добу.