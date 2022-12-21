Хірурги дістали 20-сантиметрового гельмінта з пухлини у тілі мешканки Володимирського району. Як виявилось, паразит потрапив у тіло жінки після укусу інфікованого комара. Імовірно, зараження сталось влітку, коли пацієнтка була на сільськогосподарських роботах у Польщі. Додамо, що це вже третій за рік випадок дирофіляріозу в Волинській області.

Про випадок стало відомо у середу, 21 грудня, після повідомлення прес-служби Волинського центру контролю хвороб. Як встановили епідеміологи, хвора влітку виїжджала в Польщу на сільськогосподарські роботи – збір лохини, де, ймовірно, її вкусив інфікований комар.

Уже в вересні вона помітила незначне неболюче ущільнення в ділянці молочної залози та звернулась за медичною допомогою. Жінку направили на хірургічне видалення кісти. У грудні її прооперували в одному з медзакладів Луцька. Під час операції хірурги дістали з пухлини 20-сантиметрового гельмінта.

«Гельмінт був доставлений у мікробіологічну лабораторію, де було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне обстеження», – йдеться у повідомленні. Це третій випадок цього захворювання в області у 2022 році.

Дирофіляріоз – гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров'ю переносять личинкову стадію гельмінта від зараженої особини. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від одного місяця до двох років.

Прояви захворювання залежать від локалізації паразита, в більшості випадків з’являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує.