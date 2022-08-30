У 40-річної мешканки Волині з повіки витягнули 6-сантиметрового гельмінта дирофілярію. Це паразит, який передається людині через укус комара. До лікарів жінка звернулась через відчуття руху над правим оком. Операцію їй проводили у обласній клінічній лікарні. Відомо, що це вже другий випадок дирофіляріозу в області, зафіксований в 2022 році.

Про випадок стало відомо у вівторок, 30 серпня, після повідомлення прес-служби Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що тиждень тому 40-річна мешканка Волині відчула рух над правим оком. Жінка одразу ж звернулась до лікарів. Її направили в офтальмологічне відділення обласної клінічної лікарні, де їй провели екстрену операцію.

З повіки лікарі витягнули гельмінта, згодом у лабораторії підтвердили, що це був гельмінт дирофілярії. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в центрі контролю хвороб, довжина паразита становила 6,4 см.

«Наразі хвора почувається задовільно, в осередку захворювання проведене комплексне епідеміологічне розслідування», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже другий випадок цього захворювання, зафіксований на території Волині в 2022 році. Перший підтвердили у березні в вимушеної 62-річної переселенки з Київщини. Жодних симптомів жінка не відчувала, окрім кісти на молочній залозі, яка раптово почала збільшуватись. У волинському обласному онкодиспансері з новоутворення видалили 10-сантиметрового паразита.

І перша і друга пацієнтка не знають, як і де могли заразитися. Коло осіб, з якими вони перебували у тісному контакті, теж пройшли обстеження. Відомо, що всі вони здорові.

Дирофіляріоз передається через укус комара, який разом з кров'ю переносить личинкову стадію гельмінта від зараженої особи. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразита під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від одного місяця до двох років.

У більшості випадків з’являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. При ураженні ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою.

Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує. Основним профілактичним заходом при дирофіляріозі, як у тварин, так і у людей, залишається захист від укусів комарів.

На Волині вперше це захворювання почали фіксувати в 2005 році. Станом на 2022 рік нарахували 21 випадок дирофіляріозу.