До медиків жінка звернулась через пухлинку, яка виникла справа біля щелепи, а згодом мігрувала на ліву скроню

У мешканки Рівненщини з-під шкіри на скроні витягнули 10-сантиметрового гельмінта дирофілярію. До медиків жінка звернулась через пухлинку, яка виникла справа біля щелепи, а згодом мігрувала на ліву скроню. Наразі з пацієнткою все добре, вона почувається задовільно. За інформацією Рівненського обласного центру контролю хвороб, цьогоріч це вже другий випадок цієї хвороби в області.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET лікарка-паразитологиня обласного центру контролю хвороб Альона Жадан, жінка звернулась до лікарів наприкінці липня. Зокрема, вона скаржилась на невелику пухлинку, яка виникла у правій підщелепній ділянці. Згодом пухлинка почала мігрувати: спершу перемістилась до ділянки біля вуха, а згодом – на ліву скроню.

10 серпня жінка ще раз звернулась до медиків. Пухлину вирішили видалити. Після втручання там виявили 10-сантиметрового гельмінта. Наразі пацієнтка почувається задовільно, у осередку захворювання епідеміологи провели обстеження.

В цьому році це вже другий випадок дирофіляріозу на Рівненщині. Перший фіксували в середині липня, тоді у мешканки Рівненщини з-під шкіри голови витягнули 9-сантиметрового паразита. Загалом вперше цю хворобу зафіксували в 2005 році, з тих пір паразитів виявляли в 44 мешканців області.

Підшкірний дирофіляріоз передається людині від хворих собак, котів, диких м’ясоїдних звірів лише через укуси комарів усіх видів. Личинки дирофілярії в тілі комара розвиваються від 10 до 21 днів залежно від температури навколишнього середовища. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від одного місяця до двох років.

«В більшості випадків з’являється болюча чи безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіння, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою, та відмічають міграцію гельмінта, яка може підсилюватись при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедурах, фізичних навантаженнях. При ураженні ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита, спостерігаються набряк повік, біль, сльозотеча. Прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно захищати себе та домашніх тварин від укусів комарів, застосовуючи різні види репелентів, інсектицидів та фумігаторів, своєчасно проводити дегельмінтизацію домашнім тваринам.