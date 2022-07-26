У мешканки Рівненщини, яка їздила у Танзанію, виявили тропічну малярію. Симптоми хвороби жінка відчула після повернення в Україну, вона одразу звернулась до лікарів. Наразі її стан оцінюють як задовільний. Потенційне вогнище захворювання контролюватимуть протягом трьох років. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET ентомологиня центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, пацієнтці 35 років. До цього востаннє тропічну малярію в області фіксували в 2020 році.

Про випадок малярії стало відомо у вівторок, 26 липня, після повідомлення Рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що 35-річна мешканка Рівненського району інфікувалась у Танзанії, де перебувала на початку липня.

Після повернення додому жінці стало погано. Вона одразу звернулась до лікарів. При обстеженні у її крові виявили малярійні плазмодії – збудники хвороби. Після лікування пацієнтці стало краще, наразі її стан оцінюють як задовільний.

У Рівненській області через потепління є всі передумови для поширення хвороби, тому щодо цього випадку провели епідрозслідування. Потенційне вогнище захворювання триматимуть на контролі протягом наступних трьох років. Як зазначила Руслана Драб, наразі в цьому осередку місць виплоду малярійного комара немає.

Додамо, що малярію передають комарі роду Anopheles. Хворі страждають від лихоманки, головного болю, порушення роботи нервової та інших систем організму. Часто бувають такі ускладнення, як збільшення печінки та селезінки, анемія, жовтяниця. Тяжкий перебіг може призвести до смерті.

«Захворюванню на малярію можна запобігти, або, принаймні, полегшити його перебіг. При виїзді в країни, де є ризик її передачі, необхідно пройти курс хіміопрофілактики протималярійними препаратами, який, згідно з рекомендаціями ВООЗ, розпочинається за тиждень до поїздки, триває протягом всього терміну перебування та протягом чотирьох тижнів після повернення», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загалом в Україні фіксують щороку близько 50 випадків цього захворювання. Що ж до Рівненщини, то тут з 1981 року підтвердили 73 випадки завізної тропічпної малярії.