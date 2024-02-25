Наразі це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів

У неділю, 25 лютого, польські фермери повідомили про ще один випадок висипання українського збіжжя із вагонів. Цього разу інцидент трапився на залізниці у селі Котомеж [Kotomierz] Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства, де із восьми вагонів уночі висипали на землю кукурудзу. Інформацію про це підтвердило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Першими про інцидент із кукурудзою о 10:47 повідомила група у Facebook Strajk Rolników Powiat Świecki [Страйк фермерів, Свецький повіт]. Вже об 11:08 це повідомлення підхопила Facebook-сторінка фермерського господарства Ojdana, що належить фермеру Губерту Ойдані [Hubert Ojdana]. Цей фермер балотувався на останніх парламентських виборах від проросійської партії «Конфедерація», відомій своїми українофобськими заявами.

Як писав money.pl: «Статус одного з лідерів аграрних протестів він отримав мимоволі, після того, як 12 лютого опублікував у соцмережах серію записів, на яких видно вагони з пліснявою кукурудзою та ріпаком зі сходу біля Дорогуська».

Пізніше дописи про розсипане збіжжя поширило проросійське польське онлайн-телебачення MIR, опублікувавши коротке відео про це.

Також відео розсипаного зерна зі зйомкою з квадрокоптера вдалось знайти на YouTube, у профілі, який поширює відео з протестів фермерів.

MIR – це антиукраїнський ресурс, до створення і роботи якого причетні проросійські діячі у Польщі. Наприклад, 6 лютого трансляцію MIR з кордону вела Мажанна Гонтарська [Marzanna Gontarska], активістка проросійської партії «Фронт» Кшиштофа Толвінського [Krzysztof Tołwiński]. У вересні 2022 року Гонтарська хвалилася іншим «фронтівцям», що організованими групами нападали на автобуси з біженцями з України.

Зауважимо, що на опублікованих відео можна побачити, що зерно висипане із восьми вагонів.

Після повідомлення пропагандистів із MIR, тему у соцмережах підхопили й самі фермери та ті, хто їм співчуває. Чимало пабліків глузливо написали, що у вагонах «поламався механізм закривання», інші не приховували радості і писали, що розсипана кукурудза має українське походження.

Показово, що у соціальних мережах проросійські активісти, які поширюють відео із розсипаними українським збіжжям, використовують теги, які активно використовуються учасниками блокади українського кордону.

ZAXID.NET звернувся до поліції Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства з проханням прокоментувати інцидент і опублікує відповідь, як тільки її отримає. У коментарі Express Bydgoski речниця Бидгощського міського відділу поліції Лідія Ковальська повідомила, що поліція отримала інформацію про інцидент на колії о 9:00 ранку [8:00 за київським часом]. Наразі поліція не знає чи саме українське зерно перебувало у вагонах, ведеться розслідування.

Міністерство підтвердило – кукурудза українська

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердило, що розсипана з вагонів біля села Котомеж їхала у порт Ґданська, звідки його мали доставити у інші країни світу.

«Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і згідно домовленностям з польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там. Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності», – прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури. Як йдеться у повідомленні міністерства із 8 вагонів висипали 160 тонн зерна.

Нагадаємо, що польські фермери не вперше висипають українське зерно. Зокрема, 11 лютого у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» фермери зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт транзитом через Польщу. Ще один інцидент трапився 23 лютого, на залізничній станції Дорогуськ, де із двох вагонів висипали український ріпак. Третій інцидент також трапився у Дорогуську – 24 лютого фермери висипали з вагона 5 тонн української сої.