Чергове пошкодження українських вантажних вагонів з сільськогосподарською продукцією зафіксували у Дорогуську

У п’ятницю вранці, 23 лютого, на станції Дорогуськ поблизу польсько-українського кордону невідомі пошкодили три залізничні вагони з українським ріпаком, який прямував до Німеччини. З цього приводу «Укрзалізниця» звернеться до польських правоохоронців.

Як повідомили в «Укрзалізниці», 23 лютого сталося чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Польщі.

«Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі», – йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков зазначив, що непокарані злочини завжди повертаються. «Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити», – наголосив міністр.

Після чергового інциденту з висипанням збіжжя, посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники посилили акції протесту на кордоні, які переросли в маштабне перекриття доріг поблизу пунктів пропуску. Акція супроводжувалася пропутінськими банерами та висипанням українського зерна із залізничного вагона, яке прямувало транзитом через територію Польщі до Німеччини. Раніше 11 лютого польські фермери зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт.

У той час заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту.