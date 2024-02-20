Польські протестувальники висипали збіжжя з вагону поблизу ПП «Медика»

У вівторок вранці, 20 лютого, польські протестувальники посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Фермери перекрили залізницю, а також розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

«Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська», – пояснив такі дії протестувальників співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув, передає «Суспільне».

За його словами, протестувальники висипають збіжжя «через емоції».

«Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано», – додає співорганізатор протесту.

На місце події приїхала поліція, після чого менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

На такі дії польських протестувальників зреагувала «Укрзалізниця». У підприємстві зазначили, що чітко дотримуються введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зерна до Польщі, тому ці вантажі перевозять лише транзитом через її територію. На сьогодні на станції поблизу Медики очікують перевантаження близько 40 українських вагонів із сільськогосподарською продукцією, вантаж прямує до Німеччини. Про несанкціоноване втручання «Укрзалізниця» поінформувала Польські залізниці та посольство України в Польщі.

«Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Раніше на сайті NSZZ RI «Solidarność» анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

«20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною», – йдеться у повідомленні.

Це вже другий інцидент з висипанням українського зерна на кордоні. 11 лютого польські фермери зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт.

Згодом польська урядова інформаційна агенція PAP повідомила, що поліція вивчає обставини інциденту. «Ми здійснюємо перевірку, встановлюємо анкетні дані осіб, які брали участь в інциденті, опитуємо свідків», — сказала Ева Чиж із головного управління міської поліції в Холмі.

Дії польських фермерів прокоментував посол України у Польщі Василь Зварич, він назвав їх «варварськими» та закликав поліцію Польщі розслідувати інцидент на кордоні.