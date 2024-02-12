Поліція Польщі встановлює особи причетних протестувальників

Посольство і Генеральне консульство України в Любліні звернулось до поліції Польщі із вимогою розслідувати інцидент на кордоні. Як результат – поліція Польщі відкрила провадження щодо розсипаного польськими фермерами українського зерна біля пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Про це у понеділок, 12 лютого, повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

Як повідомив Василь Зварич, польські фермери висипали зерно з українських вантажівок, які їхали до Литви. Він також зауважив, що вони «були опломбовані після відповідних митних процедур». Наразі польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

«Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців та більшості поляків злочин, і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому», – написав Василь Зварич.

Василь Зварич також додав, що українські дипломати перебувають на звʼязку з водіями вантажівок.

За інформацією польського радіо RFM 24, у поліції Польщі матеріали справи направлять до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.

«Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків», – цитує RFM 24 комісарку поліції у Хелмі Ева Чиж.

Нагадаємо, у неділю, 11 лютого, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою.