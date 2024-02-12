Рух автобусів, гуманітарних вантажів та легковиків страйкарі не обмежують

У понеділок, 12 лютого, польські фермери заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною: «Зосін – Устилуг» та «Долгобичув – Угринів». Крім того, протестувальники знову блокують пропуск вантажівок у пункті пропуску «Медика», що межує з українським «Шегині». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Польські прикордонники сповістили українських колег про те, що о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів біля пункту пропуску «Зосін», який межує із «Устилуг» у Волинській області. Протестувальники планують пропускати по 3 вантажівки понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках оформлятимуть у звичайному режимі.

Також, близько 10.00, майже 150 пікетувальників за допомогою 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокаду руху біля пункту пропуску «Долгобичув», що межує із «Угринів» у Львівській області.

«Обмежено рух вантажівок вагою до 7,5 тонни в обидва боки, а також вантажівок вагою понад 7,5 тонни на вʼїзд в Польщу. Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки», – повідомили у Державній прикордонній службі.

Крім того, польські страйкарі поновили блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика – Шегині».

«За наявною інформацією вони пропускатимуть по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде», – йдеться у повідомленні.

За інформацією польського сайту новин nowiny24, акція протесту біля «Медика – Шегині» триватиме сім годин.

Нагадаємо, 9 лютого через рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року, польські фермери відновили блокаду кордону з Україною у трьох пунктах пропуску («Медика – Шегині», «Рава-Руська – Хребенне» і «Дорогуськ – Ягодин»), які розпочалися ще у листопаді 2023 року. 12 лютого поляки пообіцяли заблокувати ще два КПП – «Угринів – Долгобичув» і «Зосин – Устилуг» з польської сторони кордону.

У неділю, 11 лютого, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, зупинили у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» три українські вантажівки та висипали з них зерно, яке везли на експорт. Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою.