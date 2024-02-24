Розпалюванням антиукраїнської риторики зараз займаються, зокрема, блокувальники кордону

Аналітики польського Інституту моніторингу медіа (IMM) та Асоціації «Демагог» підготували звіт, у якому визначили масштаби антиукраїнської пропаганди в польському сегменті інтернету протягом 2023 року та назвали її головних активістів.

Аналітики промоніторили соцмережі Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube та коментарі на форумах та сайтах. Впродовж минулого року вони ідентифікували майже 290 тисяч дописів, в яких нападають на Україну та українців. Серед лідерів антиукраїнської пропаганди є офіційні профілі депутата Ґжеґожа Брауна та партійні фан-сторінки Konfederacja korony polskiej – партії, яку він очолює, та Ruch Narodowy, які є частиною присутньої в Сеймі партії «Конфедерація».

Серед усіх виявлених антиукраїнських дописів 82,4% опубліковано у соцмережі Х (238 тис.), 11,9% – у Facebook. Загалом аналітики зафіксували в польськомовних соцмережах близько 289 тис. записів та коментарів, що ганьблять Україну та українців. Охоплення всіх повідомлень має понад 54 мільйони потенційних контактів. Ця цифра ілюструє масштаб поширення дезінформації, тобто показує, скільки разів користувач соціальних мереж міг контактувати з певним повідомленням.

«Цифри, які ми представляємо в цьому звіті, можуть шокувати багатьох людей. Це означає, що статистичний поляк у віці старше 15 років, можливо, стикався з таким контентом майже 2 рази. Очевидно, що негативний антиукраїнський контент, проаналізований ІММ, мав резонанс на сервісі X», – зазначає директорка Центру управління якістю та аналітичного департаменту ІММ Моніка Езман.

Найктивніші користувачі X, які поширюють антиукраїнські дописи

У жовтні 2022 року аналітики Demagog та ІММ на основі аналізу дискурсу в перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну визначили 18 ключових слів, які найчастіше використовували у польській антиукраїнській пропаганді. Серед них: «бандерівці», «українізація», «укри», «хахли (chachły)», «UPAina», хештеги #StopUkrainizationPoland, #StopBanderyzation та інші образливі неологізми. Ці слова використовували для приниження українців за національною ознакою.

Дані моніторингу показують, що кількість антиукраїнських постів у період передвиборчої кампанії у Польщі суттєво не зросла, однак певне зростання почалося після парламентських виборів у Польщі, що збіглося з початком протестів польських перевізників на кордоні з Україною.

Аналітики виокремили 10 акаунтів на сервісі X, які активно тиражували антиукраїнську пропаганду у 2023 році. Більшість з них заховані під нікнеймами. Другим за активністю в X є аккаунт польського політика Ґжеґожа Брауна, який у червні 2023 року написав: «Зупиніть українізацію Польщі! І припиніть бандеризацію польського сенсу існування держави». Він не обмежився антиукраїнськими гаслами, але також публікував неправдиву інформацію. Наприклад, у січні депутат опублікував фейк (який досі доступний на його акаунті) про те, що уряд готує спеціальну програму пільгового придбання квартир, якою зможуть скористатися лише українці.

Фейки на сторінці польського політика Гжегожа Брауна у Х

Інші користувачі, які не є публічними особами, однак масово тиражують антиукраїнські дописи, обзивають українців бандерівцями, використовують антисемістську риторику і часто повторюють російську пропаганду, що «війну проти росіян на Донбасі почали бандерівці в 2014 році, вбиваючи людей і руйнуючи їхні життя». Користувачі X маніпулюють новинами своєї влади, вириваючи фрази з контексту, пишуть неправдиві новини і поширюють фейки, схожі, як в російських пабліках.

Серед найпопулярніших акаунтів у Facebook, які тиражують антиукраїнську пропаганду, також виявився офіційний профіль парламентаря Ґжеґожа Брауна. Він дублює наративи Москви.

Найктивніші користувачі Facebook, які поширюють антиукраїнські дописи

«Конфедерація польської корони» – не єдина політична сила у складі правлячої «Конфедерації», яка активно публікувала антиукраїнський наратив у 2023 році. «Національний рух» (Ruch Narodowy), керівником якого є Кшиштоф Босак, у дописі стверджував, що підтримка України здійснюється за рахунок Польщі та поляків. Такі твердження теж збігаються з наративом Кремля.

Антиукраїнський допис на пабліку польської партії Ruch Narodowy

Доктор Якуб Ольховський, керівник Східної групи Інституту Центральної Європи, зазначає, що Кремль має спеціальний антиукраїнський пропагандистський меседж для поляків, згідно з яким «підтримка України і допомога українським біженцям не в наших [польських] інтересах і може призвести до втягування Польщі у війну. Наслідком польської підтримки України також може стати економічна криза в країні. Кремль у своїх інтересах також намагається переконати, що поляки, прийнявши українських біженців, стануть "громадянами другого сорту у власній країні"».

Від початку моніторингу антиукраїнської пропаганди в польськомовному інтернеті аналітики звернули увагу на мову ворожнечі, яку можна зустріти в коментарях на популярних сайтах.

Вартість рекламного еквіваленту проаналізованих матеріалів, яку фахівці з комунікацій називають AVE (Advertising Value Equivalent), становить 189 мільйонів злотих. Це означає, що якби якась організація хотіла замовити антиукраїнські повідомлення у вигляді реклами, то мала б витратити на них таку суму. Саме антиукраїнські коментарі під статтями та повідомленнями на форумах (менш ніж 5,7% усіх публікацій) принесли 91% вартості AVE (рекламний еквівалент) – понад 170 мільйонів злотих.

Нагадаємо, співорганізаторами блокади кордону є представники польської «Конфедерації», проросійські польські політики-українофоби. Які політичні сили стоять за цим, читайте у матеріалі «Хто стоїть за блокадою кордону. Як антиукраїнські організації в Польщі розхитують польсько-українські відносини», свіжий репортаж з кордону, читайте тут.