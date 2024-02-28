Антиукраїнський банер з підписом «Ukropolin stop!» [Стоп Укропольща] на мітингу 27 лютого у Варшаві

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, у вівторок, 27 лютого, організували протест у Варшаві. До них приєдналися проросійські блогери та політики. Йдеться про Ярослава Августиняка, Марціна Рола, Яцека Цезарія Камінського та Славоміра Закревського, які не мають стосунку до аграрного сектору. Польський журналіст та публіцист Домінік Ґонсьоровський, який виступає проти блокади кордону з Україною, повідомив, що на протесті працювала знімальна група проросійського онлайн-телебачення Wrealu24.

«Ми були на фермерському протесті. Я ніколи не зустрічав стільки проросійських активістів в одному місці. Був Марцін Рола і Wrealu24. Був сталініст Яцек Цезарій Камінський. Я запитав його, чи він пам'ятає про свій візит до сепаратистів у Донецьк? Він відповів лаконічно: "Бандерівці!". Сільськогосподарський протест також вшанував своєю присутністю Славомір Закревський – антисеміт з Руху суверенітету польського народу та завсідник посольства РФ. Нещодавно разом із послом Андрєєвим він вшанував пам’ять радянського генерала, вбивці Армії Крайової, у Пенєнжно. Сьогодні він тримав банер з написом "Ukropolin stop!" [Стоп Укропольща]», – написав Домінік Ґонсьоровський.

Зазначимо, що Домінік Ґонсьоровський приніс на протест плакат, яким застерігав протестувальників щодо російської пропаганди. Учасники мітингу відібрали його.

Марцін Рола, який прийшов на мітинг, є проросійським блогером, відомим у Польщі своїми ксенофобськими та антивакцинаторськими заявами. Він пов'язаний з антиукраїнською партією «Конфедерація», яка підтримує блокаду кордону з Україною, і навіть планував балотуватися до Сейму. Рола товаришує з Гжегожем Брауном, який 12 грудня вогнегасником погасив у Сеймі ханукальні свічки. Раніше Марцін Рола був головним редактором онлайн-телебачення Wrealu24, яке кілька разів блокував YouTube.

Інший учасник мітингу польський фермерів, Ярослав Августиняк, працював у польській філії російської пропагандистського медіа Sputnik, яке контролює Кремль. Під час міграційної кризи на кордоні з Білоруссю Августиняк засуджував дії Польщі й розповідав, що вона відповідальна за страждання й смерті мігрантів на Кордоні.

Яцек Цезарій Камінський, який також прийшов на протест, прихильник комунізму та СРСР. У 2016 році він відвідав окуповані Донеччину та Луганщину та святкував там 9 травня. Камінський підтримує вторгнення Росії в Україну та заперечує вбивства в Бучі та Ізюмі.

Славоміра Закревського, який теж нібито підтримує фермерів, називають головним польським антисемітом. Закревський приніс на протест 27 лютого антиукраїнський банер з підписом «Ukropolin stop!» [Стоп Укропольща]. У 2014 році він був організатором мітингів перед українським посольством на підтримку окупації Донбасу. Тоді Закревський заявляв, що «у Польщі немає свого Путіна», а Майдан назвав «фашистською бандерівською революцією». Проросійський активіст неодноразово брав участь в акціях вшанування радянської влади. Зокрема, зробив він це у 2024 році разом з російським послом Сєргєєм Андрєєвим. Крім цього, Закревський є прихильником режиму самопроголошеного Лукашенка. Він заявляв, що Польщі «загрожує не Росія чи Білорусь, а Захід, який є зовнішнім ворогом».

Нагадаємо, що польські протестувальники заперечують стосунок проросійських сил до блокади кордону. Вони вимагають у польського уряду та Євросоюзу зупинити імпорт товарів з України, скасувати безвіз для українських вантажівок, оскільки це нібито створює недобросовісну конкуренцію. Крім цього, мітингарі критикують обмеження, які на них накладає політика Зеленого курсу ЄС. Наступний масштабний протест у Варшаві фермери анонсували 6 березня. Додамо, що польські перевізники почали блокувати кордон з Україною з 6 листопада 2023 року. Згодом до них доєдналися фермери, лісники та мисливці.