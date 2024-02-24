Активісти скинули дві тонни гною під ворота вілли, де проживає російський посол Сєргєй Андрєєв

У суботу вранці, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну польські активісти влаштували акцію біля будинку, де проживає російський посол Сєргєй Андрєєв у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. Активісти скинули під ворота будинку дві тонни гною та вивісили банер «Росія = лайно!». Також акція відбулася на вул. Бетховена у Варшаві, де проживають російські дипломати.

Як повідомили ZAXID.NET організатори акцій, вранці близько 6:00 ранку польські активісти розкидали гній під ворота вілли, де проживає російський посол, та виставили російський прапор з буквою «Z» та банер з написом: «Росія = лайно! Ми не хочемо, щоб ви були в Європі! Забирайтеся звідси!».

Акції польських активістів у річницю нападу Росії на Україну (фото Домініка Ґонсьоровського)

«Ми мали на увазі чіткий сигнал польській владі та Євросоюзу. Давно пора вигнати російських дипломатів з нашої країни. Російська федерація несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, але й за гібридну війну, яка зараз триває. Російські агенти впливу спричинили величезні заворушення по всій Європі, зокрема на польсько-українському кордоні. Поки ми будемо толерувати діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту у світовому масштабі буде тільки зростати», – розповів один з учасників акції Домінік Ґонсьоровський.

Відео Наталки Панченко / Facebook

Окрім того, 24 лютого, у 10-ту річницю початку війни та другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, група активістів, серед яких учасники організації «Євромайдан-Варшава», організувала незвичайну демонстрацію на вул. Бетховена, 3 у Варшаві, де проживає багато російських дипломатів. Протестувальники ввімкнули гучні сирени та відтворили звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються через дії Росії упродовж 10 років війни.

«У нас був намір розбудити російських дипломатів таким чином, щоб хоча б у незначній мірі відобразити те, як Росія 10 років будить українців. Ми хочемо звернутися до польської влади з проханням вислати всіх російських дипломатів і ліквідувати посольство РФ. Як, наприклад, зробила влада країн Балтії у 2022 році. Не розумію, чому ми досі тримаємо представників цього злочинного режиму в Польщі?», – наголосив один з активістів «Євромайдан-Варшава» Микола Петрига.