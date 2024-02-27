Рафал Меклер є одним із лідерів блокування польсько-українського кордону

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 лютого, ухвалила звернення до РНБО, Кабміну, СБУ та Державної прикордонної служби з пропозицією застосувати санкції до громадян Польщі, які є безпосередніми організаторами антиукраїнських акцій на польсько-українському кордоні. Зокрема, депутати Львівщини пропонують заборонити в’їзд в Україну представникам радикальної партії «Конфедерація», зокрема, Рафалу Меклеру. Звернення підтримали 49 депутатів.

Депутати Львівської облради переконані, що українська влада має зайняти жорстку позицію щодо проросійських провокаторів, які організовують та підбурюють антиукраїнські акції на польсько-українському кордоні, а саме запровадити до них санкції.

«Констатуємо, що саме відсутність таких санкцій до організаторів блокади пунктів пропуску у 2023 році перевізниками створила неіснуючу проблему нібито з експортом зерна та й взагалі сільськогосподарської продукції з України до Польщі», – зазначається у зверненні.

Депутати наголошують, «кордони з Україною блокували з польського боку відверті проросійські провокатори, які зуміли підняти на цей протест перевізників, для яких протест був звичайнісінькою недобросовісною конкуренцією за перевезення».

Тому Львівська облрада пропонує у законний спосіб ускладнити ведення бізнесу на транспортних перевезеннях польськими перевізникам, які організовували блокування пунктів пропуску.

Також обранці закликали РНБО вжити рішучих дій для покарання організаторів блокування кордону. «Для початку варто показово заборонити в’їзд до України всім проросійським, так званим “активістам” радикальної партії “Конфедерація2, зокрема Рафалу Меклеру та його прибічникам», – переконані депутати Львівщини.

«За масштабну шкоду українському зерну виконавці й організатори мають бути покарані не лише в Республіці Польща. Не місце в Україні для торгівлі, відпочинку і навіть відряджень для тих, хто знищує українське зерно. Бо лише так український бізнес почуватиметься захищеним власною державою», – сказано у зверненні.

Також депутати Львівщини закликали український уряд звернутися до Європейської комісії з вимогою запровадити санкції ЄС проти осіб і компаній, які блокують кордони та розпалюють конфлікти між Україною і Польщею.

41-річний Рафал Меклер є одним із лідерів блокування кордону, він очолює люблінський осередок ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація». Також він є власником логістичної компанії Rafał Mekler Transport та займається міжнародними перевезеннями, зокрема, до Росії та Білорусі. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рафал Меклер заявляв, що політика України є «бандерівською», а Львів та Тернопіль «мають культ вбивць і з цим треба розбиратися». На його думку, потік українських біженців «змінює склад Польщі». Проте політик все ж визнав, що російська агресія не є справедливою.

Рафал Меклер неодноразово брав участь в акціях пам'яті жертв Волинської трагедії і вважає бійців УПА злочинцями.