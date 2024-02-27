Блокування польськими фермерами дороги поблизу пункту пропуску в Медиці

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 27 лютого, ухвалила звернення до партнерських регіонів Львівщини у Польщі щодо неприпустимості блокування польсько-українського кордону. За проголосували 49 депутатів.

«Провокації з розсипаним зерном та кукурудзою, які відбулися на польсько-українському кордоні 11 та 20 лютого 2024 року, – це акти насильства проти приватної власності, які дуже легко можуть перерости в насильство проти людей. Такі методи протестувальників не можуть толеруватися в європейській країні, яка сповідує європейські цінності і першою протягнула руку допомоги на початку повномасштабного військового вторгнення РФ до України», – йдеться у зверненні.

Депутати зазначили,що від блокування кордону зазнають збитків українська та польська економіки та Європейський союз загалом. Більше того, через блокаду затримується постачання гуманітарних вантажів, автомобілів, боєприпасів та військової техніки для фронту.

«Будь-які дії з підриву української економіки та блокування гуманітарної і військової допомоги в сьогоднішніх умовах можна розцінювати як підігрування ворогу. Зауважимо, що такі дії виглядають політизованими і можуть бути одним із методів гібридної війни, яку веде Росія не лише проти України, а й проти Європи й усього цивілізованого світу», – наголошується у зверненні.

Тому депутати Львівщини звернулися до очільників органів місцевого самоврядування і державної влади Польщі з проханням вжити заходів для розблокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

«Переконані, що конструктивні заяви та позиція органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади воєводств матимуть значний вплив на суспільну думку польського населення. Саме тому звертаємося до вас як до партнерів, з якими маємо тривалі добросусідські відносини та чимало спільних успішно реалізованих транскордонних проектів в рамках програм Європейського союзу», – зазначається у зверненні.

Також депутати звернулися до Офісу омбудсмена Польщі щодо забезпечення гідних умов українським водіям, які очікують перетину кордону.