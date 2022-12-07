Мігрантів навмисно відправляють до українсько-білоруського кордону, аби виявити його вразливі ділянки

Білорусь, яка стала плацдармом для російських окупаційних військ, продовжує розвідувати обстановку на кордоні з Україною. Для цього білоруські силовики використовують біженців з Ірану та Пакистану, повідомили в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Нелегальних мігрантів навмисно відправляють до українсько-білоруського кордону, аби виявити його вразливі ділянки.

Цією розвідкою за допомогою біженців займаються білоруські прикордонники.

«У такий спосіб білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ», – сказано в повідомленні.

До такої тактики білоруси вдаються й на кордоні з Латвією.

«Проте наразі на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ», – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, раніше на північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.