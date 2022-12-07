Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні з Україною
Білорусь, яка стала плацдармом для російських окупаційних військ, продовжує розвідувати обстановку на кордоні з Україною. Для цього білоруські силовики використовують біженців з Ірану та Пакистану, повідомили в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
Нелегальних мігрантів навмисно відправляють до українсько-білоруського кордону, аби виявити його вразливі ділянки.
Цією розвідкою за допомогою біженців займаються білоруські прикордонники.
«У такий спосіб білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ», – сказано в повідомленні.
До такої тактики білоруси вдаються й на кордоні з Латвією.
«Проте наразі на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ», – зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, раніше на північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники.