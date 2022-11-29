Розгортання військ РФ в Білорусі не передбачає нової атаки на Україну з півночі

Російське військове командування, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб переманити ЗСУ на позиції навколо Києва, аби запобігти застосуванню українських бойових сил на півдні та сході. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що розгортання російських військ у Білорусі в листопаді 2022 року, ймовірно, є частиною зусиль Росії щодо посилення навчального потенціалу і проведення інформаційної операції, націленої на Україну та Захід. Однак це розгортання здійснене не в рамках підготовки до нової атаки на Україну з півночі.

За даними ISW, супутникові знімки з середини листопада вказують на збільшення російської техніки, зокрема основних бойових танків, на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті.

28 листопада незалежна білоруська моніторингова організація «Беларускі Гаюн» повідомила, що російські війська перекинули 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2» і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста. Ці дислокації, ймовірно, підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі, вважають у ISW.

В той самий час, український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи («деякі підрозділи») з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи «набудуть бойової спроможності». Ця заява підтверджує кілька оцінок ISW, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії, що, ймовірно, збільшило залежність РФ від білоруського навчального потенціалу.

За оцінкою Інституту дослідження війни, білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну.

В українському Генштабі також зазначили, що не спостерігали ознак формування наступальних груп Росією поблизу північного кордону України. Зокрема, 28 листопада представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що Кремль поширює інформацію про нібито майбутній напад Білорусі на Україну.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Генштаб попередив білорусів про підготовку росіянами терактів на території їхньої країни задля втягнення військ Білорусі у війну проти України.