Росія перекине на тимчасово окуповані території підрозділи з Білорусі після набуття ними бойових спроможностей. Таким чином окупанти компенсують свої втрати, повідомив увечері в неділю, 27 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України.

«Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей», – сказано в повідомленні.

Водночас у Генштабі наголосили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

«Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої Союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону», – додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Генштаб попередив білорусів про підготовку росіянами терактів на території їхньої країни.