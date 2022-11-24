Росіяни намагаються втягнути білоруську армію у війну проти України

Збройні сили України звернулися до народу Білорусі з закликом не допустити втягнення країни у війну, яку Росія веде проти України. Відповідне звернення оприлюднене Генеральним штабом ЗСУ на сторінці у Facebook у четвер, 24 листопада.

«Спецслужби РФ готують провокації на вашій території, ціллю їх терактів можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, зокрема – АЕС «Островець», – йдеться у відео.

Українські військові просять білорусів вимагати від їхнього керівництва дотримання статті 18 Конституції Республіки Білорусь, відслідковувати дії підозрілих осіб і транспорту біля об’єктів критичної інфраструктури, повідомляти про таке правоохоронців, а якщо не буде реакції з їхнього боку, інформувати світову спільноту всіма доступними способами.

«Ми не збираємося та не плануємо проводити ніяких агресивних дій на території Республіки Білорусь. Це офіційна позиція України. Сьогодні чимало залежить від кожної людини, надіємося на вашу пильність і розуміння ситуації», – йдеться у зверненні.

Як інформував ZAXID.NET, 20 листопада українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС «Островець». Звинуватити у терактах планують Україну та НАТО.

Українська розвідка повідомляє, що розробкою та реалізацією «проєкту» займаються спецслужби РФ. При чому білоруський КДБ (Комітет державної безпеки) був просто «поставлений до відома».

За даними ГУР, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонників вже приведені у стан підвищеної бойової готовності. Розробники «проекту» вважають, що все це має прискорити втягування білоруської армії в війну проти України та створити необхідну для Кремля суспільну думку серед білорусів, кажуть у розвідці.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.