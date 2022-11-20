АЕС «Островець» відкрита у 2020 році за російським проектом і, на думку міжнародних експертів, збудована з грубими порушеннями екологічних і технологічних норм

Найближчим часом Росія готує на території Білорусі низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури. Одна з основних цілей – білоруська атомна електростанція «Островець». Про це у неділю, 20 листопада, повідомило головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що теракти заплановані на територіях, що межують із кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей.

«Розробкою та реалізацією «проекту» займаються російські спецслужби. Натомість, білоруський КДБ просто поставлений до відома. Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму», – додають у ГУР.

Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Таким чином російські спецслужби хочуть прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні, а також створити необхідну для РФ суспільну думку в білоруському суспільстві.

У ГУР нагадують, що АЕС «Островець» відкрили у 2020 році за проектом російських розробників. На думку міжнародних експертів, атомна електростанція збудована з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Одразу після запуску АЕС на станції виникло кілька серйозних аварій.