Через санкції в РФ бракує ліків, а планові операції переносяться на невизначений термін

У Росії через введені санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів, а планові операції почали переносити на невизначений термін. Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як розповіли у відомстві, російське міністерство охорони здоров’я видало наказ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас ліків на 4 місяці.

У ГУР такий наказ пов’язують з низкою причин, зокрема зі впливом міжнародних санкцій на економіку, у результаті чого фармацевтична галузь нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних ліків.

Також в Росії існує реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону, а також відбувається збільшення інтенсивності бойових дій, у результаті чого збільшуються санітарні втрати окупантів.

За даними розвідки, у приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується. Це своєю чергою впливає на проведення операцій – планові втручання переносять на невизначений термін – і загалом на медичну галузь.

Крім того, відновлення запасів не проводиться, що приводить до суттєвого зростання цін на ліки.