Білоруські силовики спровокували шістьох нелегалів на незаконний перетин українського кордону

На північному кордоні України затримали групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники, повідомила в суботу, 26 листопада, Державна прикордонна служба.

Як йдеться в повідомленні, Прикордонники Житомирського загону затримали групу нелегальних мігрантів – вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні. Під час виконання завдань прикордонники помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби Білорусі. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати.

Крім того, перебуваючи в Білорусі, вони контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування. Ця інформація підтверджується і листуваннями в месенджерах, які українські прикордонники знайшли в телефонах іноземців.

Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

«Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками. Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі», – наголошується в повідомленні.

Речник житомирських прикордонників Юрій Шахрайчук уточнив, що міграційна провокація сталася надвечір п’ятниці, 25 листопада.

Додамо, що торік Білорусь влаштувала міграційну кризу на кордонах із державами-членами ЄС. Тисячі нелегалів, які перед цим прибули в Білорусь літаками з країн Близького Сходу, Азії й Африки з літа регулярно штурмували кордони Польщі й Литви. Найбільше загострення міграційної кризи сталося восени.