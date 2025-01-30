Ґжегожа Брауна виводять із зали Європарламенту, 29 січня 2025 рік

Польський політик та депутат Європарламенту Ґжегож Браун у середу, 29 січня, зірвав хвилину мовчання на спеціальному засіданні Європарламенту, де вшановували жертв Голокосту. Браун кілька разів вигукнув: «Моліться за жертв єврейського геноциду в Газі». Після цього президентка Європарламенту Роберта Метсола попросила охорону негайно вивести польського політика із зали. У PAP повідомили, що Ґжегож Браун може втратити зарплату депутата ЄП.

Після інциденту Браун переконував, що не зривав хвилину мовчання, а «доповнив її закликом до молитви за жертв геноциду євреїв у Газі». «Я просто зауважив те, що, очевидно, всі жертви рівні, але деякі з них рівніші», – написав політик.

Вигуки Ґжегожа Брауна під час хвилини мовчання у Європарламенті 29 січня 2025 року

Зазначимо, що під час спеціальної сесії Європарламенту в урочистостях взяла участь Коррі Герман – дочка угорського композитора і віолончеліста Пала Германа, якого вбили нацисти в 1944 році. Музиканта заарештували під час облави, відвезли до в'язниці, звідки у вагоні для худоби перевезли до концтабору «Дрансі» у Франції. Пал Герман встиг написати записку й кинути з потяга своєму зятеві. Він просив зберегти його віолончель. На інструменті Германа, який таки вдалось врятувати, музиканти зіграли короткий концерт у Європарламенті.

Роберта Метсола після вигуків Ґжегожа Брауна перепросила у Коррі Герман. Метсола запевнила, що Європарламент завжди пам’ятатиме та захищатиме людяність.

«Аушвіц є уроком для всього людства. Голокост не виник на порожньому місці, оскільки дегуманізація євреїв почалася задовго до цього. Сьогодні антисемітизм знову зростає. Кількість злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв у Європі збільшилася на 400%», – сказала президентка Європарламенту.

Джерела польської радіостанції RMF FM в Європарламенті повідомили, що Брауна на 60 днів можуть позбавити депутатських виплат. Йдеться про 21 тис. євро (понад 900 тис. грн). Крім цього, депутатові загрожує заборона впродовж року представляти Європейський парламент на конференціях та форумах.

На поведінку Ґжегожа Брауна відреагували польські депутати Європарламенту. Зокрема, різко висловився Лукаш Когут й назвав політика «огидною істотою».

Зазначимо, що до середини січня 2024 року Ґжегож Браун був членом антиукраїнської та антиєвропейської партії «Конфедерація». Організація позбавила Брауна членства, коли той самовільно вирішив брати участь у президентських виборах. Євродепутат Даріуш Йонський вважає, що саме ця партія повинна відповідати за вчинки політика, оскільки завдяки їй він потрапив у Європарламент.

«"Конфедерація" повинна вибачитися за Брауна. Саме вона привела його сюди. Браун вкотре показав, що він не тільки російський ідіот, а й антисеміт. Огидна поведінка. Вигнати його з зали парламенту – єдине правильне рішення», – написав Даріуш Йонський.

Також євродепутатка Каміла Гасюк-Піхович назвала Брауна «російсько-нацистським агентом». Вона сказала, що їй соромно за поведінку політика.

Додамо, що 57-річний Ґжегож Браун є противником ЄС, антисемітом та українофобом. У 2022 році він був єдиним депутатом Сейму, який виступив проти резолюції із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні. У 2023 році Браун забрав із Краківського суду ялинку з українським прапором та символікою та викинув її на смітник.

Один із найгучніших скандалів, які спровокував Браун, стався 12 грудня 2023 року. Тоді політик у Сеймі Польщі загасив ханукальні свічки порошковим вогнегасником. Коли депутату намагалися завадити, то він розпилював порошок на людей. Крім цього, Браун з трибуни Сейму заявив, що запалювання менори є «сатанинським актом».

Торік у червні Браун зірвав прапор України у Кракові. Він заявив, що символіка висить у неправильному місці. Крім цього, Ґжеґож Браун підтримував протести фермерів, які блокували український кордон.