Ґжегож Браун запевняв «Конфедерацію», що не братиме участь у виборах

Рада лідерів антиукраїнської та антиєвропейської «Конфедерація» 16 січня заявила про плани позбавити членства в партії скандального польського політика Ґжегожа Брауна. Причиною стало те, що Браун висунув свою кандидатуру на пост президента Польщі, але не узгодив свою позицію з «Конфедерацією», яка у серпні 2024 року вже представила депутата Славоміра Менцена як офіційного кандидата. Лідер «Конфедерації» та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак назвав рішення Брауна «політичною помилкою».

«Те, що оголосив Ґжегож Браун не є ані узгоджене зі мною, ані, на мій погляд, добре продумане. Я сприймаю це як політичну помилку. А за помилки мають бути наслідки. У цьому випадку наслідком є те, що ми скерували до партійного суду заяву про виключення Брауна», – заявив Кшиштоф Босак.

Зазначимо, що про участь у президентській кампанії Браун оголосив ввечері у середу, 15 січня, і сказав, що хоче збільшити кількість «польських католиків» у Сеймі. Кшиштоф Босак розповів, що ще вранці того дня Браун запевняв, що не висуне свою кандидатуру. Босак наголосив, що партія ні в якому разі не висуватиме двох кандидатів.

Офіційним кандидатом на виборах від «Конфедерації» є Славомір Менцен. Він заявив, що своїм рішенням Браун пішов іншим шляхом ніж партія.

«Наші з Брауном погляди на політику останнім часом справді сильно розійшлися. Тож цілком можливо, що цей розкол піде на користь нам обом, але було б краще, якби цього не сталося. Я не знаю, чому Браун ухвалив таке рішення, не хочу розкидатися припущеннями. На мою думку, він зробив помилку, але, як завжди, тільки історія розсудить. З іншого боку, треба цінувати те, що Браун пішов на великий ризик. Такі рішення ніколи не даються легко», – написав Славомір Менцен.

Про бажання балотуватися на президентських виборах 38-річний Славомір Менцен заявив першим з кандидатів, у серпні 2024 року. Політик у 2019 році, напередодні виборів у Європарламент, прочитав лекцію, в який розповів, що «Конфедерація» бореться проти «євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу». Зазначимо, що саме «Конфедерація» стоїть за блокадою українського кордону.

Президентська виборча кампанія офіційно стартувала в Польщі 15 січня. За посаду президента змагатимуться 12 кандидатів. Аналітичний центр IBRIS вважає, що лідером серед кандидатів є мер Варшави Рафал Тшасковський. Вибори відбудуться 18 травня.

Нагадаємо, що 57-річний Ґжегож Браун відомий як противник Євросоюзу, антисеміт та українофоб. Він заявляв, що шкодує про погіршення польсько-російських відносин. У січні 2022 року Браун був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію з закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні.

На початку 2023 року Ґжегож Браун прийшов до Краківського суду й забрав звідти ялинку з українським прапором та символікою і викинув на смітник. Крім цього, він заявляв, що потрібно «зупинити бандеризацію Польщі».

12 грудня 2023 року Ґжегож Браун у Сеймі Польщі за допомогою порошкового вогнегасника загасив ханукальні свічки. Політику намагалися завадити, але він розпилював вогнегасник на людей. Після цього Браун з трибуни Сейму назвав запалювання менори є «сатанинським актом». Прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що вчинок Брауна є ганебним. «Конфедерація» заборонила Брауну виступати з трибуни парламенту, а Сейм Польщі зняв з депутата недоторканність. Крім цього, Браун заявив, що його організацію «Конфедерація Корони Польської», яка входить до складу антиєвропейської партії «Конфедерація», виселили з офісу у Ряшеві.

У червні 2024 року Браун зірвав прапор України з пагорба Костюшка у Кракові. Політик заявив, що стяг висить у неправильному місці, тому він відніс його до українського консульства.

Ґжеґож Браун разом зі Славоміром Менценом також підтримував протести фермерів. Зокрема, вони брали участь у мітингу з сутичками у Варшаві 6 червня 2024 року. Помітили Брауна й на останньому масштабному протесті у Варшаві 3 січня.