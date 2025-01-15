41-річного Кароля Навроцького на виборах підтримує партія «Право і справедливість»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі у середу, 15 січня, відреагував на слова кандидата у президента Польщі Кароля Навроцького, який виступає проти членства України в ЄС і НАТО. Зеленський заявив, що завдяки таким поглядам Навроцький повинен готуватися не до політичної боротьби, а до боротьби за життя. Про це повідомив журналіст та волонтер Славомір Сєраковский, який був одним з чотирьох польських інтерв'юерів, які спілкувалися з президентом.

«Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не буде мати гарантій безпеки, то пану Навроцькому варто вже починати тренуватися. Може так статися, що йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну. Тому що якщо Україна не буде ні в ЄС, ні в НАТО, то ризик [війни в Польщі] буде дуже високим. Росія опиниться на кордоні з Польщею зразу після України. Тоді [Навроцький] не вестиме політичну боротьбу, а боротиметься за своє життя», – відповів Володимир Зеленський.

Зеленський під час інтерв'ю з польськими журналістами. Фото зі сторінки Славоміра Сєраковського

Зазначимо, що кандидат у президенти, 41-річний Кароль Навроцький, очолює польський Інститут національної памʼяті. Його підтримує найбільша опозиційна партія «Право і справедливість». Навроцький заявив, що Україна не може отримати членства в НАТО чи ЄС, доки «доки не будуть вирішені наші справи». На його думку, Україна не відповіла за «жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів». Навроцький запевняє, що не змінить позицію й навіть коли стане президентом.

«Дбаючи про польські інтереси, я б чітко повторив, що поки не будуть вирішені наші питання, зокрема ексгумація жертв Волинського геноциду в Україні, то не бачу майбутнього для України в ЄС і в НАТО», – заявив Навроцький.

За словами кандидата в президенти, він готовий до діалогу й сказав, що «політичні емоції не мають великого значення».

На заяви Навроцького відреагували в Міністерстві закордонних справ. У відомстві вважають, що він нехтує стратегічними безпековими інтересами Польщі та добросусідськими українсько-польськими відносинами.

Нагадаємо, що 15 січня Володимир Зеленський зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою, який запевнив, що наполегливо вимагає, щоб Україні видали запрошення до членства у НАТО. Президенти обговорили ексгумації жертв Волинської трагедії.