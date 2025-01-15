Володимир Зеленський у Варшаві зустрівся з президентом Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни Північноатлантичного альянсу запросити Україну до НАТО. Про це Анджей Дуда заявив у середу, 15 січня, під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві.

На думку польського президента, членство у НАТО є найбільшою гарантією безпеки для України. Анджей Дуда також підкреслив, що все більше країн НАТО схиляються до запрошення України до блоку.

«Звичайно, всі ми усвідомлюємо, що повне приєднання, вступ України до НАТО можливий тільки після припинення воєнних дій. Але перебуваючи на посаді президента Польщі, будучи сусідом України, який з самого початку російського вторгнення залучався до допомоги Україні, я наполегливо вимагаю, щоб Україні видали запрошення до членства у НАТО. Це був би перший крок пов'язаний з наданням реальних гарантій безпеки», – заявив Анджей Дуда.

Також Анджей Дуда розповів, що обговорив з Володимиром Зеленським потенційні мирні перемовини. Він повідомив, що просив президента України розглянути можливість присутності Польщі на цих переговорах.

«Я запевнив президента (Володимира Зеленського, – ред.), що на будь-яких форумах, де я виступаю, я вимагаю, щоб Україна була присутня за столом переговорів. […] Я також звернувся до пана президента щодо можливості присутності Польщі на переговорах, як країни яка підтримує Україну, наші інтереси збігаються – ми хочемо, щоб Україна існувала, як незалежна держава. Я гарантував, що Польща завжди підтримуватиме Україну», – сказав президент Польщі.

Також Володимир Зеленський та Анджей Дуда обговорили історичні питання. Зокрема, щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Президент Польщі подякував президенту України за «жест, важливий для польсько-української дружби та для поляків». Він також повідомив, що наразі ведуться перемовини у робочій групі щодо історичних, пошукових і ексгумаційних робіт. Анджей Дуда визнав, що це «важка тема, але її потрібно вирішувати спокійно».

«Це не нова тема. Про це ми спілкуємося із президентом (Володимиром Зеленським, – ред.) уже давно, і це відбувається спокійно та конструктивно. Не таємниця, що це важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати», – сказав Анджей Дуда.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував польському колезі за підтримку України у прагненнях щодо вступу до Європейського союзу та блоку НАТО.Володимир Зеленський також подякував Польщі за надані 45 пакетів допомоги та повідомив, що країна зараз готується передати 46-й пакет підтримки.